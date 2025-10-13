Pokémon Legends: Z-A wechselt Setting – Warum fiel die Wahl auf Kalos?

Die jüngsten Leaks rund um Pokémon Legends: Z-A haben in der Gaming-Community für Aufsehen gesorgt. Ursprünglich war geplant, dass das Spiel in der Johto-Region angesiedelt sein sollte, bevor sich die Entwickler von Game Freak für die Kalos-Region entschieden haben. Johto ist vielen von uns als die Region aus Pokémon Gold und Silber bekannt, die erstmals 1999/2000 den Weg auf unsere Bildschirme fand. Diese Region, inspiriert durch die reale japanische Kansai-Region, führte uns legendäre Pokémon wie Ho-Oh und Lugia ein. Nun wurde bekannt, dass die ersten Entwürfe von Pokémon Legends: Z-A geplant waren, sich auf die Vergangenheit von Johto zu konzentrieren.

Warum wurde Johto als Setting erwogen?

Was machte Johto so besonders? Johto ist nicht nur eine Region mit nostalgischem Wert, sondern führte auch viele Konzepte ein, die bis heute fester Bestandteil der Franchise sind. Mit der Einführung von 100 neuen Pokémon, darunter den legendären Ho-Oh und Lugia, bedeutete Johto einen großen Schritt in der Pokémon-Geschichte. Darüber hinaus bot es mit neuen Typen wie Unlicht und Stahl sowie der Möglichkeit, Pokémon-Eier zu züchten, spannende Neuerungen. Nicht zu vergessen die beliebten Shiny-Varianten, die in dieser Generation ihren Ursprung fanden.

Die Leaks zeigten, dass die Verantwortlichen von Pokémon Legends: Ho-Oh und Lugia ursprünglich planten, uns in die Vergangenheit von Johto zurückzuführen, ähnlich wie Pokémon Legends: Arceus uns in das alte Sinnoh führte. Die Geschichte hätte sich um das Entstehen von Pokémon-Trainern und die Wiedergeburt von Raikou, Entei und Suicune nach dem Brand des Glockenturms gedreht.

Warum fiel die Wahl letztlich auf Kalos?

Warum wurde Kalos bevorzugt? Die genauen Gründe für die Entscheidung, das Setting zu ändern, sind derzeit unklar. Kalos, inspiriert von Frankreich und eingeführt durch Pokémon X und Y im Jahr 2013, bietet mit der größten Stadt Lumiose City eine dynamische Umgebung. Diese Region brachte uns zudem die Einführung des Feen-Typs und das beliebte neue Feature der Mega-Entwicklung. Kalos‘ reichhaltige Kultur und Architektur könnten als frische Kulisse für Pokémon Legends: Z-A angesehen worden sein.

Obwohl sich die Entwickler gegen Johto entschieden haben, bleibt die Möglichkeit, dass wir in zukünftigen Spielen dorthin zurückkehren. Pokémon Legends: Z-A, das am 16. Oktober 2025 veröffentlicht wird, verspricht ein aufregendes Abenteuer in der Kalos-Region.

Was bedeutet das für die Zukunft der Pokémon-Spiele?

Wird Johto jemals zurückkehren? Die Nachfrage nach einem Spiel, das sich auf Johto konzentriert, bleibt hoch, besonders nachdem Pokémon Gold und Silber 2024 ihr 25-jähriges Jubiläum feierten. Die Entscheidung, letztendlich Kalos zu priorisieren, könnte bedeuten, dass The Pokémon Company plant, Johto in einer zukünftigen Veröffentlichung zu würdigen. Mit den anhaltenden Leaks und Spekulationen bleibt es spannend, welche Richtung die Franchise in den kommenden Jahren einschlagen wird.

Was hältst du von der Entscheidung, von Johto zu Kalos zu wechseln? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!