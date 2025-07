Pokémon Legends: Z-A – Mable wird neue Professorin statt Professor Platan

Die neueste Trailer-Veröffentlichung von Pokémon Legends: Z-A hat die Aufmerksamkeit der Fans auf sich gezogen, indem sie neue Informationen über die Charaktere des kommenden Spiels preisgab. Besonders spannend ist die Bestätigung des neuen, handelnden Pokémon-Professors. Doch statt den beliebten Professor Platan aus Pokémon X & Y zu sehen, finden sich Fans nun mit Mable konfrontiert, einer ehemaligen Wissenschaftlerin von Team Flare.

Wer ist Mable?

Was macht Mable so interessant? Mable war ursprünglich eine der fünf Wissenschaftsoffizierinnen von Team Flare, bekannt für ihre rücksichtslose Unterstützung von Lysandres visionärem, aber zerstörerischem Plan. Ihr Ziel war es, die ultimative Waffe zu bauen und einzusetzen, um die Menschheit zu vernichten und ein Pokémon-Utopia zu schaffen.

In Pokémon X & Y diente sie als Hindernis für den Hauptcharakter und war stets loyal gegenüber Lysandre, was sie als kalte und berechnende Persönlichkeit darstellte. Nach Lysandres Niederlage blieb ihr Schicksal unklar, was Raum für Spekulationen über ihre Rückkehr in Pokémon Legends: Z-A lässt.

Mables neue Rolle in Legends: Z-A

Warum ist Mable jetzt Professorin? Der Juli-2025-Trailer für Pokémon Legends: Z-A enthüllte wenig über Mables neue Rolle, doch einige Hinweise deuten darauf hin, dass sie sich möglicherweise verändert hat. Ihr Aufstieg zur leitenden Forscherin im Lumiose-Forschungslabor und die Abwesenheit von Professor Platan werfen Fragen auf.

Ein neuer Charakter, Corbeau, der Anführer des Rost-Syndikats, wird als potentieller Schurke eingeführt. Dies könnte darauf hindeuten, dass Mable tatsächlich eine Wandlung durchgemacht hat und ihre Vergangenheit mit Team Flare vergeben wurde. Dennoch ist ihre plötzliche Rückkehr als vertrauenswürdige Figur zweifelhaft, da sie nie als moralisch fehlgeleitet oder reformierbar dargestellt wurde.

Die Geheimnisse von Lumiose City

Was erwartet uns in Lumiose City? Pokémon Legends: Z-A spielt vollständig in Lumiose City, die auf Paris basiert. Die Stadt durchläuft eine städtische Neuentwicklung, die von Quasartico, Inc. geleitet wird. Während der Nacht verwandeln sich bestimmte Zonen in Kampfzonen für den Z-A Royale, ein nächtlicher Wettbewerb, der neue strategische Elemente in das Spiel einführt.

Der legendäre Pokémon Zygarde spielt eine zentrale Rolle in der Geschichte. Da Zygarde schon in der Vergangenheit für Team Flares Machenschaften von Bedeutung war, könnten seine Aktivitäten in Lumiose City entscheidend für die Entwicklungen in Legends: Z-A sein.

Die Rückkehr alter Charaktere

Kommen bekannte Gesichter zurück? Bislang wurden nur wenige Charaktere aus Pokémon X & Y im Kontext von Legends: Z-A vorgestellt. Die Abwesenheit von Professor Platan und anderen bekannten Figuren wie Citro könnte auf größere Überraschungen in der Handlung hindeuten. Fans müssen sich bis zur Veröffentlichung am 16. Oktober 2025 gedulden, um mehr zu erfahren.

Bis dahin bleibt es spannend zu sehen, wie sich Mables Geschichte entfaltet und welche Rolle sie tatsächlich im neuen Spiel einnimmt. Werden alte Verbindungen zu Team Flare wieder aufleben, oder hat Mable tatsächlich einen Wandel vollzogen? Teile deine Gedanken und Theorien zu Mables Rolle und den Entwicklungen in Pokémon Legends: Z-A in den Kommentaren!