Pokémon Legends Z-A behebt Mega-Stein-Bug – Spieler erhalten Belohnungen

Pokémon Legends: Z-A hat kürzlich ein Update erhalten, das einen kritischen Fehler mit den Mega-Steinen behoben hat. Das Update Version 1.0.3 adressiert ein Problem, das in der zweiten Saison des Spiels aufgetreten war. Der Fehler hinderte einige Spieler daran, die versprochenen Mega-Steine, wie Greninjit und Delphoxit, in den Rangkämpfen zu erhalten.

Die Bug-Fix-Details

Was wurde im Update Version 1.0.3 behoben? Der Fehler, der während der zweiten Saison auftrat, verhinderte, dass Spieler ihre Mega-Steine trotz erreichter Ränge wie Y und S erhielten. Dies führte dazu, dass Mega-Greninja und Mega-Delphox für einige unzugänglich wurden. Zum Glück hat das neue Update dieses Problem behoben, sodass betroffene Spieler jetzt ihre Belohnungen abholen können.

Um die Mega-Steine zu erhalten, müssen du einfach die neue Version herunterladen. Sobald das Update installiert ist, kannst du über das Menü in die Rangkämpfe wechseln, um die fehlenden Steine zu beanspruchen.

Neue Saison und Belohnungen

Welche neuen Belohnungen gibt es in Saison 3? Mit der dritten Saison von Pokémon Legends: Z-A sind jetzt neue Belohnungen verfügbar. Dazu gehören Chesnaughtit, das für Spieler auf Rang S freigeschaltet wird. Die beliebte Mega-Evolution von Greninja und Delphox kann jetzt wieder frühzeitig erlangt werden.

Zusätzlich zu den Mega-Steinen gibt es am Ende der zweiten Saison Belohnungen wie Traumkugeln für Spieler, die Rang K oder höher erreicht haben. Diese werden ebenfalls beim Einstieg in die Rangkämpfe vergeben.

Weitere Updates und Glitches

Was bleibt unverändert mit dem neuen Update? Ein bekannter Glitch, der das Shiny-Hunting von Alpha-Pokémon in Wildzone 20 ermöglicht, wurde nicht behoben. Spieler können diese Methode weiterhin nutzen, ohne befürchten zu müssen, dass das Update sie entfernt hat. Auch andere Shiny-Hunting-Exploits bleiben bestehen.

Das Mega Dimension DLC für Pokémon Legends: Z-A wird am 10. Dezember 2025 veröffentlicht. Der finale Trailer dafür wird am 2. Dezember 2025 erscheinen. Fans können sich auf weitere Mega-Evolutionen wie die geleakten Absol Y und Lucario Y freuen.

Was denkst du über das neue Update und die anstehenden Inhalte? Lass es uns in den Kommentaren wissen!