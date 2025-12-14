Pokémon GO überrascht 2026: Plinfa im Januar-Community-Event

Pokémon GO startet das Jahr 2026 mit einem echten Fan-Liebling: Beim Community Day Classic im Januar 2026 steht das Wasser-Starter-Pokémon Plinfa im Rampenlicht. Das Event findet am 4. Januar 2026 von 14:00 bis 17:00 Uhr (Ortszeit) statt und bringt viele Boni und exklusive Inhalte mit sich.

Alle Inhalte des Community Day Classic mit Plinfa

Was erwartet dich am Event-Tag? Während des dreistündigen Events wird Plinfa deutlich häufiger in der Wildnis erscheinen, und es besteht eine erhöhte Chance, einem schillernden Exemplar zu begegnen. Spieler, die Plinfa während des Events oder bis zwei Stunden danach bis zu Impoleon entwickeln, erhalten zusätzlich die exklusive Lade-Attacke Aquahaubitze.

Zusätzlich winken zeitlich begrenzte Feldforschungen mit Belohnungen wie Sternenstaub, Super- und Hyperbällen sowie weiteren Begegnungen mit Plinfa. Auch Lockmodule und Rauch halten während des Events drei Stunden lang – allerdings gilt dies nicht für das tägliche Abenteuer-Rauch-Item.

Weitere Boni während des Events

Welche zusätzlichen Effekte gelten am 4. Januar? Neben der erhöhten Spawnrate von Plinfa profitieren alle Spieler von folgenden Boni:

1/4 Schlüpf-Distanz beim Ausbrüten von Eiern

beim Ausbrüten von Eiern 3 Stunden Wirkungsdauer für Rauch (ausgenommen Abenteuerrauch)

für Rauch (ausgenommen Abenteuerrauch) 1 Stunde Wirkungsdauer für Lockmodule

Diese Effekte machen das Event besonders attraktiv für alle, die ihre Pokémon-Sammlung erweitern oder auf der Suche nach einem schillernden Plinfa sind.

Zweites Community Day Event im Januar 2026

Was folgt nach dem Plinfa-Event? Im Januar 2026 erwartet dich ein zweites Community Day Event – dieses Mal mit dem Galar-Starter Chimpep. Am 18. Januar 2026 erscheint Chimpep ebenfalls vermehrt in der Wildnis. Wer es bis zu Gortrom entwickelt, erhält die exklusive Attacke Trommelschläge.

Auch bei diesem Event gelten erhöhte Chancen auf ein Schillerndes Chimpep sowie weitere Boni, die in Kürze noch offiziell bekanntgegeben werden dürften.

Ein vollgepackter Jahresauftakt für Pokémon GO

Warum lohnt sich der Start ins neue Jahr besonders? Nach einem ereignisreichen Dezember mit dem großen Jahresabschluss-Event und der Einführung der heiß erwarteten Funktion „Für-immer-Freunde“ (mit der du weltweit mit engen Freunden tauschen kannst), setzt Pokémon GO den Schwung mit zwei beliebten Starter-Pokémon fort.

Hinzu kommt ein brandneues Winter-Event mit festlichen Pokémon-Varianten wie Mobai und Wattrel, das noch im Dezember 2025 startet. Der Januar 2026 markiert somit nicht nur einen neuen Jahresbeginn, sondern auch einen spannenden Ausblick auf die kommenden Inhalte.

Was du jetzt tun solltest

Wie bereitest du dich am besten vor? Lade deine Powerbanks, sammle Brutmaschinen und plane deine Route für den 4. Januar. Da Plinfa zu den beliebtesten Sinnoh-Startern gehört, dürften viele Trainer unterwegs sein – eine gute Gelegenheit, neue Freundschaften im Spiel zu schließen oder alte zu vertiefen.

Freust du dich auf den Community Day Classic mit Plinfa? Oder hast du es eher auf das Chimpep-Event zwei Wochen später abgesehen? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare!