Pokémon GO – Mega-Raids und indisches Lichterfestival im Oktober 2025

Die Tage werden kürzer und die Nächte länger, aber Pokémon GO hält die Spannung aufrecht mit zwei großen Events im Oktober 2025. Egal, ob du in Deutschland oder anderswo bist, es gibt spannende Neuigkeiten, die dich definitiv aus dem Haus locken werden.

Pokémon Legends: Z-A Feierlichkeiten

Was erwartet dich beim Pokémon Legends: Z-A Event? Ab dem 16. Oktober 2025 um 10 Uhr Ortszeit startet das Pokémon Legends: Z-A Feierlichkeiten-Event. Dieses Event läuft bis zum 20. Oktober 2025 um 20 Uhr Ortszeit. Während dieser Zeit werden Mega-Raids in Pokémon GO häufiger stattfinden, was dir die Möglichkeit gibt, deine Sammlung an mächtigen Pokémon auszubauen.

Die kürzlich angekündigte Erweiterung Pokémon Legends: Z-A, das am selben Tag auf der Nintendo Switch und Switch 2 erscheint, bietet die perfekte Gelegenheit für eine Zusammenarbeit mit Pokémon GO. Die Spieler werden spezielle Lumiose City-Themenartikel im Shop finden und Timed Research-Aufgaben lösen können, die sich um die Starter-Pokémon Chikorita, Karnimani und Floink drehen. Diese Aufgaben bieten besondere Begegnungen mit den Startern, wobei das zuerst gewählte Pokémon eine höhere Chance hat, bei der täglichen Abenteuer-Rauch-Nutzung aufzutauchen.

Festival der Lichter

Wie wird das Festival der Lichter in Indien gefeiert? Vom 18. bis 23. Oktober 2025 kehrt das beliebte Festival der Lichter exklusiv für Spieler in Indien zurück. Während dieser Zeit erscheinen Pokémon wie Ponita, Lampi, Volbeat, Lichtel, Bubungus und Lichterkappe häufiger und strahlen ein besonderes Leuchten aus.

Das Event bietet nicht nur die Chance, diese leuchtenden Pokémon zu fangen, sondern auch Belohnungen wie Premium-Raid-Pässe, Sternenstaub und Erfahrungspunkte zu sammeln. Ein besonderes Highlight sind die beiden Pikachu-Varianten, die traditionelle indische Kleidung tragen und als Belohnungen für Feldforschung und zeitlich begrenzte Forschungsaufgaben gefunden werden können.

Entwicklungen und Belohnungen

Welche besonderen Belohnungen gibt es während der Events? Während des Pokémon Legends: Z-A Events hast du die Möglichkeit, deine Starter-Pokémon weiterzuentwickeln und ihnen spezielle Lade-Attacken beizubringen. Meganie lernt Flora-Statue, Impergator Hydrokanone und Flambirex Lohekanonade.

Die zeitlich begrenzten Forschungsaufgaben bieten nicht nur Begegnungen mit den Starter-Pokémon, sondern auch die Chance auf Belohnungen, die dein Spielerlebnis weiter verbessern. Vergiss nicht, die Aufgaben vor Ende des Events abzuschließen, um alle Belohnungen zu erhalten.

Bist du bereit, in Pokémon GO neue Abenteuer zu erleben? Teile deine Vorfreude und Strategien in den Kommentaren!