Trotz Ausgangssperren und grassierendem Coronavirus ist es den Spielern von Pokémon Go möglich, an einem Event teilzunehmen: Dem Frühlingsevent! Dafür müsst und solltet ihr euch jedoch nicht zwischen Massen von Menschen an einem gemeinsam Ort versammeln, sondern könnt inzwischen bequem von zu Hause aus Pokémon antreffen und fangen. Auch kürzere Spaziergänge zum Beine vertreten, reichen nun aus.

Was euch bei dem kommenden Event erwartet, das den Frühlingsbeginn zelebriert, lest ihr im Folgenden.

Pokémon Go erhält weitere Features, um von zu Hause aus spielen zu können

Frühlingsevent 2020 in Pokémon Go

Halbierte Brutzeiten, praktische PokéCoin-Bundle im Shop, die euch derzeit 50 Superbälle zum Sparpreis von nur einem PokéCoin ermöglichen, und viele weitere neue Funktionen helfen den Spielern des AR-Games derzeit, das Spiel trotz weit verbreiteter Quarantäne-Zustände weiterhin zu spielen. Denn derzeit müsst ihr euch dafür nicht mehr übermäßig von eurem Zuhause entfernen.

So könnt ihr auch ab nächsten Donnerstag, 9. April um 8 Uhr bis zum 16. April um 22 Uhr das Frühlingsevent in „Pokémon Go“ feiern. Solltet ihr also einmal frische Luft schnappen wollen und großzügig Abstand zu anderen Menschen halten, könnt ihr folgende Dinge erleben:

Owei, Chaneira, Voltilamm, Marill und Flemmli erscheinen häufiger in der Wildnis

Mit Glück kann ein Schillerndes Owei auftauchen

Haspiror mit Blumenkranz und Pikachu mit Blumenhut können sogar als Schillernden Exemplare erscheinen

Pichu und Togepi mit Blumenkranz, Wonneira, Mampfaxo, Rabauz, Klingplim und Riolu schlüpfen häufiger als 2-km-Eiern

Aus Geschenken erhaltet ihr lediglich 2-km-Eiern

Alola-Kokowei, Azumarill und einem seltenen Ohrdoch könnt ihr in exklusiven Feldforschungsprojekten begegnen

Im Style-Shop befindet sich ein Rucksack und ein Hoodie mit Togepi-Motiv

Doppelte Schlüpf-Bonbons

Glücks-Eier bleiben eine ganze Stunde lang aktiv

Pokémon Go-Events und Boni im April fürs Indoor-Vergnügen

Wir weisen an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass ihr euch trotz des Events nur begrenzt draußen aufhalten und einen gehörigen Abstand zu anderen Menschen wahren solltet. Steht ihr nicht gerade unter Quarantäne, sind kleine Spaziergänge allerdings durchaus erlaubt und gesund, um nicht den Verstand zu verlieren. Nutzt also die kleine, aber feine Gelegenheit vielleicht für eine Partie „Pokémon Go“.