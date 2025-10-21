Pokémon GO Event im November 2025 – Fange neue Pokémon wie Tarountula!

Pokémon GO, das beliebte Augmented Reality-Spiel, hat sein neuestes Event, den Verzauberten Hohlweg, angekündigt. Dieses Event, das vom 4. November 2025 um 10 Uhr bis zum 9. November 2025 um 20 Uhr Ortszeit stattfindet, bringt einige spannende neue Pokémon-Debüts mit sich.

Neue Pokémon-Debüts im November-Event

Welche neuen Pokémon werden eingeführt? Zum ersten Mal werden du in der Lage sein, Tarountula und Spidops in Pokémon GO zu fangen. Diese beiden Pokémon, die ursprünglich in der neunten Generation der Hauptserie eingeführt wurden, sind Teil des Verzauberten Hohlweg-Events.

Während dieses Events kannst du nicht nur Tarountula in der Wildnis antreffen, sondern auch durch den Einsatz von Moos-Lockmodulen die Chancen erhöhen, auf es zu stoßen. Andere Pokémon, die häufiger erscheinen, sind Paras, Damhirplex, Waumboll, Lilminip, Laukaps und Tarnpignon, von denen alle außer Tarountula auch schillernd sein können.

Event-Features und Belohnungen

Welche besonderen Features gibt es beim Event? Die PokéStops werden während des Events mit speziellen Wald-Themen dekoriert sein. Wenn du diese Stops drehst, erhältst du doppelte Erfahrungspunkte und die Dauer von Lockmodulen wird verdoppelt. Zudem gibt es in Ein-Sterne-Raids die Möglichkeit, Paras, Damhirplex und Tarountula zu treffen, während Cavalanzas, Cerapendra und Drampa in Drei-Sterne-Raids erscheinen.

Bei den Feldforschungsaufgaben kannst du Begegnungen mit Pokémon wie Paras, Damhirplex, Waumboll, Lilminip, Laukaps und Tarnpignon erwarten, wobei alle eine schillernde Variante haben können. Zudem wird ein bezahltes Zeitforschungsangebot für 1,99 Euro verfügbar sein, das dir unter anderem ein Moos-Lockmodul, zwei Rauch und drei Glücks-Eier bietet.

Erhöhte Levelgrenze und XP

Welche Änderungen gibt es bei der Levelgrenze? Neben den Event-Aktivitäten gab es eine kürzliche Erhöhung der maximalen Levelgrenze in Pokémon GO. Spieler können jetzt bis Level 80 aufsteigen. Diese Änderung kam mit gemischten Reaktionen, aber sie bietet sicherlich neue Ziele und Herausforderungen im Spiel.

Das Event bietet dir auch die Möglichkeit, durch die Sammlung von Herausforderungen zusätzliche Begegnungen mit Tarountula und Erfahrungspunkte zu verdienen. Die steigende Levelgrenze sorgt dafür, dass du keine Erfahrungspunkte verschwendest, da es immer mehr zu erreichen gibt.

Was denkst du über die neuen Debüts und das bevorstehende Event? Teile deine Meinung in den Kommentaren!