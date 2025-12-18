Pokémon GO-Event im Januar 2026 – Shiny Dhelmise und Klawf erstmals fangbar!

Mit dem neuen Jahr startet Pokémon GO direkt mit einem spannenden Event: Pinch Perfect bringt vom 6. bis 11. Januar 2026 gleich zwei aufregende Neuerungen ins Spiel. Zum einen feiert das Pokémon Klawf aus der 9. Generation sein Debüt, zum anderen kannst du erstmals ein schillerndes Dhelmise fangen – natürlich nur mit etwas Glück.

Neue Pokémon und schillernde Chancen

Welche Pokémon sind während des Events neu oder besonders? Das Highlight des Events ist Klawf, bekannt als das Hinterhalt-Pokémon aus der Paldea-Region. Es ist das erste Mal, dass dieses Pokémon in Pokémon GO erscheint. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, Dhelmise als schillernde Variante zu fangen – ein Debüt, auf das viele Sammler gewartet haben.

Weitere Pokémon, die du während des Events in der Wildnis antreffen kannst, sind Corasonn, Lithomith, Scampisto, Galapaflos und Flapteryx. Einige davon, darunter Corasonn, Lithomith und Scampisto, können ebenfalls in ihrer schillernden Form erscheinen.

Raid-Kämpfe und ihre Besonderheiten

Welche Raid-Bosse erwarten dich im Eventzeitraum? Während Pinch Perfect finden spezielle Raid-Kämpfe statt. In den Ein-Stern-Raids erscheinen:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Corasonn*

Lithomith*

Scampisto*

In den Drei-Sterne-Raids sind folgende Pokémon vertreten:

Dhelmise*

Heerashai*

Alle mit einem Sternchen versehenen Pokémon haben die Chance, schillernd zu sein.

Feldforschung und zeitlich begrenzte Aufgaben

Wie kannst du Klawf während des Events erhalten? Du kannst Klawf nicht nur in Raids oder der Wildnis begegnen, sondern auch durch Feldforschung und drei verschiedene zeitlich begrenzte Forschungen. Hier sind die Zeitfenster und Pokémon-Begegnungen im Überblick:

Zeitraum Mögliche Begegnungen 6. Jan, 10:00 – 8. Jan, 10:00 Lithomith*, Klawf 8. Jan, 10:00 – 10. Jan, 10:00 Corasonn*, Klawf 10. Jan, 10:00 – 11. Jan, 20:00 Scampisto*, Klawf

Zusätzlich gibt es eine kostenpflichtige Forschung für 1,99 Euro, mit der du Begegnungen mit allen Event-Pokémon freischalten kannst – inklusive zwei Premium-Kampf-Pässen und weiteren Belohnungen.

Event-Boni für XP und Schillernde

Welche Vorteile bietet dir das Event noch? Während des gesamten Events bekommst du doppelte Erfahrungspunkte für das Fangen von Pokémon. Außerdem steigt die Wahrscheinlichkeit, schillernde Varianten von Corasonn, Lithomith und Scampisto zu finden. Gerade für Shiny-Hunter ist das ein perfekter Start ins neue Jahr.

Ein Blick in die Zukunft von Pokémon GO

Wie geht es nach dem Event weiter? Auch wenn 2025 mit vielen Highlights – einschließlich der Levelgrenze-Erhöhung auf 80 – zu Ende geht, ist klar: Scopely will 2026 mit frischem Inhalt starten. Zwar werden die verbleibenden noch nicht veröffentlichten Pokémon langsam weniger, doch mit der erwarteten 10. Generation später im Jahr steht genug neues Material bereit. Das Pinch Perfect-Event zeigt, dass weiterhin regelmäßig neue Pokémon ins Spiel integriert werden sollen.

Was hältst du vom Start ins neue Pokémon GO-Jahr? Freust du dich auf Klawf oder jagst du lieber Shiny-Dhelmise? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!