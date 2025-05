Pokémon Go Event: Giovanni mit Schatten-Dialga beim Crown Clash – Details und Boni

In der Welt von Pokémon Go steht ein aufregendes neues Event bevor: das Crown Clash: Taken Over Event. Dieses Event hebt Team Go Rocket hervor und bietet eine Vielzahl von Herausforderungen und Belohnungen für Spieler. Giovanni, der berüchtigte Anführer von Team Go Rocket, hat dieses Mal das legendäre Pokémon Dialga an seiner Seite, was den Spielern die Möglichkeit bietet, gegen ihn zu kämpfen und das Schatten-Pokémon zu retten.

Event-Details und Boni

Wann findet das Event statt? Das Crown Clash: Taken Over Event läuft vom 14. Mai 2025 um 00:00 Uhr bis zum 18. Mai 2025 um 23:59 Uhr Ortszeit. Während dieser Zeit sind zahlreiche Boni und spezielle Raids aktiv. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, um gespeicherte Rocket-Radare zu nutzen.

Zu den aktiven Boni während des Events gehören:

Team Go Rocket Rüpel und Anführer erscheinen häufiger an PokéStops und durch Ballons.

Eine Lade-TM kann verwendet werden, um die Attacke Frustration von Schatten-Pokémon zu entfernen.

Ein- bis Drei-Sterne Schatten-Raids bieten eine andere Bandbreite an Angriffs-, Verteidigungs- und KP-Werten.

Giovannis Pokémon-Team

Welches legendäre Pokémon hat Giovanni während des Events? Giovanni wird während des Crown Clash: Taken Over Events ein Schatten-Dialga an seiner Seite haben. Diese Begegnung ist an eine spezielle Forschung gebunden, die während des Events aktiv sein wird. Spieler, die die spezielle Forschung abschließen, erhalten ein Super Rocket Radar, um Giovanni zu begegnen.

Spieler, die noch Super Rocket Radare von früheren Events besitzen, können Giovanni sofort herausfordern. Dennoch lohnt es sich, die spezielle Forschung abzuschließen, um Belohnungen für zukünftige Events zu erhalten. Die spezielle Forschung kann bis zum 3. Juni 2025 beansprucht werden.

Schatten-Pokémon und Raids

Welche Schatten-Pokémon können Spieler während des Events retten? Die Team Go Rocket Anführer Sierra, Arlo und Cliff setzen während des Events auf Teams mit spezifischen Schatten-Pokémon. Spieler, die die Anführer besiegen, haben die Chance, diese Pokémon zu fangen und zu retten. Die Auswahl umfasst:

Schatten-Bummelz

Schatten-Balgoras

Schatten-Iscalar

Schatten-Amarino

Insbesondere Balgoras und Amarino sind spannende Ergänzungen, da sie beim Fang in dieser Form Schatten-verbesserte Werte aufweisen. Diese Pokémon sind nur in Begegnungen mit den Anführern erhältlich und nicht in Schatten-Raids.

Shadow Raids und Eier

Welche Raids sind während des Events verfügbar? Während des Crown Clash: Taken Over Events gibt es zwei Sets von Schatten-Raids: Ein-Stern und Drei-Stern, mit unterschiedlichen Optionen:

Ein-Stern Schatten-Raids: Schatten-Magnetilo (Schillernd möglich), Schatten-Feurigel, Schatten-Kramurx (Schillernd möglich), Schatten-Spoink.

Drei-Stern Schatten-Raids: Schatten-Lapras (Schillernd möglich), Schatten-Keifel, Schatten-Strepoli.

Wettbewerbsspieler sollten besonders an Schatten-Feurigel und Schatten-Strepoli interessiert sein, da beide zu sehr starken, wettbewerbsfähigen Optionen entwickelt werden können.

Welche Pokémon können aus Eiern schlüpfen? Während des Events haben Spieler die Chance, zwei sehr beliebte Pokémon aus 10-km-Eiern zu schlüpfen: Larvitar und Gladiantri. Spieler, die ein Grandiras möchten, sollten in einige Inkubatoren investieren und während des Events Eier ausbrüten.

Kostenpflichtige zeitlich begrenzte Forschung

Müssen Spieler das kostenpflichtige Ticket kaufen, um Giovanni herauszufordern? Nein, Spieler benötigen das kostenpflichtige Ticket nicht, um am Taken Over Event teilzunehmen. Das Ticket bietet jedoch ein zusätzliches Super Rocket Radar, was ein nützliches Item für zukünftige Events sein könnte.

Für 4,99 Euro können Spieler eine kostenpflichtige zeitlich begrenzte Forschung im Pokémon Go Shop erwerben. Diese Aufgaben müssen bis zum 18. Mai 2025 um 23:59 Uhr Ortszeit abgeschlossen werden. Zu den Belohnungen gehören:

1 Super Rocket Radar

Zwei Premium-Kampf-Pässe

Begegnungen mit kostümierten Nidoqueen und Nidoking sowie anderen thematischen Begegnungen

Die genaue Zusammenstellung der Aufgaben ist derzeit noch unbekannt, aber dieser Artikel wird aktualisiert, sobald diese Informationen verfügbar sind.

Was denkst du über das bevorstehende Crown Clash: Taken Over Event in Pokémon Go? Teile deine Meinung und Strategien in den Kommentaren mit uns!