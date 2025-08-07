Pokémon Go bringt Shiny Tandemaus-Event: Ist der Aufwand wirklich wert?

In der Welt von Pokémon Go hat das Shiny-Hunting eine ganz besondere Anziehungskraft. Besonders aufregend wird es, wenn ein neues Shiny-Pokémon eingeführt oder leichter zu finden ist. Diese Woche bringt das Spiel ein neues Event mit sich, das eine Shiny-Variante vorstellt, die bisher nicht verfügbar war. Das Cozy Companions-Event ist aktuell live und läuft bis Dienstag, den 12. August 2025, um 20:00 Uhr Ortszeit. Während dieses Events haben Spieler die Möglichkeit, ein Shiny Tandemaus zu entdecken. Doch viele von euch könnten sich fragen, ob sich der Aufwand wirklich lohnt.

Die Herausforderung der Shiny-Suche

Warum ist das Shiny Tandemaus so schwer zu erkennen? Tandemaus wurde erstmals in Pokémon Karmesin und Purpur 2022 eingeführt. Dank seines charmanten Designs hat es schnell viele Fans gewonnen. Doch das Shiny Tandemaus stellt viele Spieler vor eine Herausforderung. Der Unterschied zwischen der normalen und der Shiny-Version ist minimal. Während das normale Tandemaus ein hellgraues Fell hat, das einem Shirt oder einer Hose ähnelt, tauscht das Shiny diese Farbe gegen ein cremiges Aussehen aus. Dieser Unterschied ist nur schwer festzustellen, was die Jagd nach einem Shiny Tandemaus erschwert.

In Pokémon Go könnte es etwas einfacher sein, ein Shiny Tandemaus zu erkennen. Da die Shiny-Färbung erst auf dem Fangbildschirm erscheint, wird der Unterschied hier deutlicher. Sobald das typische Shiny-Funkeln zu sehen ist, weißt du sofort Bescheid. Dennoch könnten Spieler, die Pokémon Karmesin und Purpur nicht gespielt haben, enttäuscht sein, wenn sie die Shiny-Variante entdecken. Die Farbgebung zählt zu den schwächsten unter den Shiny-Pokémon und verbessert sich auch bei der Entwicklung zu Famieps nicht.

Das Cozy Companions-Event

Wie läuft das Event ab? Während des Cozy Companions-Events wird die Begegnung mit Tandemaus häufiger durch Party-Play ermöglicht. Allerdings hat Niantic die Shiny-Erscheinungsrate nicht erhöht. Angesichts der schwachen Shiny-Version ist das vielleicht kein großer Verlust, aber es lohnt sich, dies im Hinterkopf zu behalten.

Zusätzlich zu Shiny Tandemaus bringt das Event auch Snom und Frosdedje ins Spiel. Doch diese beiden Pokémon zu bekommen kann zeitaufwendig sein. Snom ist nur über das Ausbrüten von Eiern erhältlich und es benötigt 400 Bonbons, um sich zu Frosdedje zu entwickeln. Diese Anforderungen haben bereits für Frustration unter den Fans gesorgt.

Ein Rückblick auf das Event

Wie fällt das Urteil über das Event aus? Insgesamt ist das Cozy Companions-Event eines der schwächeren Events in Pokémon Go. Glücklicherweise gibt es im August eine Vielzahl von In-Game-Events, an denen du teilnehmen kannst. Falls Cozy Companions nicht deinen Interessen entspricht, musst du nicht lange warten, um etwas anderes in Pokémon Go zu finden, das dir Spaß macht.

Bist du auf der Suche nach einem Shiny Tandemaus? Frustriert es dich, wenn Shiny-Pokémon kaum von ihren normalen Varianten zu unterscheiden sind? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit!