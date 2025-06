Pokémon Colosseum für Switch 2 – GameCube-Überraschung im Nintendo Direct!

Die nächste Nintendo Direct steht offenbar kurz bevor und könnte gerade für Fans des GameCube eine große Überraschung bereithalten. Nach dem kürzlichen Donkey Kong Bananza Direct plant Nintendo angeblich eine weitere Präsentation im Juli 2025, die sich auf das restliche Jahr und dessen Spiele-Lineup konzentrieren wird. Laut einem Bericht wird diese Nintendo Direct eine besondere Überraschung für Abonnenten des Nintendo Switch Online-Dienstes sowie für GameCube-Nostalgiker bieten.

Was erwartet dich bei der kommenden Nintendo Direct?

Welche Überraschung gibt es für GameCube-Fans? Mit dem Release der Nintendo Switch 2 wurden GameCube-Spiele dem Nintendo Switch Online-Dienst hinzugefügt. Diese Ergänzung ist jedoch exklusiv für die Switch 2 und steht nicht allen Abonnenten zur Verfügung, sondern nur für jene mit dem teureren Expansion Pack. Aktuell ist die GameCube-Bibliothek auf der Switch 2 Online recht überschaubar. Die kommende Nintendo Direct soll laut Berichten diese Situation verbessern. Ein neues Spiel wird angeblich direkt nach der Präsentation veröffentlicht: Pokémon Colosseum, welches bereits für Nintendo Switch Online angekündigt wurde, aber noch kein Veröffentlichungsdatum hatte.

Was passiert mit Pokémon XD: Gale of Darkness? Das Sequel zu Pokémon Colosseum, Pokémon XD: Gale of Darkness, wurde ebenfalls für Nintendo Switch Online angekündigt. Doch im Gegensatz zu seinem Vorgänger wird es laut Berichten erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Hintergrundinformationen zur Nintendo Direct

Was ist Nintendo Direct? Nintendo Direct ist eine Serie von Online-Präsentationen, bei denen Nintendo Informationen zu kommenden Inhalten und Franchises präsentiert. Diese Präsentationen bieten oft umfassende Einblicke in neue Spiele und Konsolen und haben sich seit ihrer Einführung zu einem wichtigen Kommunikationsmittel zwischen Nintendo und seiner Community entwickelt.

Wie hat sich Nintendo Switch Online entwickelt? Nintendo Switch Online ist ein Abonnementservice für die Nintendo Switch und die Nintendo Switch 2. Der Dienst bietet unter anderem Online-Multiplayer, Cloud-Speicherung und Zugang zu einer Bibliothek emulierter retro Spiele. Mit dem Expansion Pack, das im Oktober 2021 eingeführt wurde, wurde die Bibliothek um Spiele von älteren Systemen wie dem GameCube erweitert.

Bewertungen und Reaktionen

Wie wird Pokémon Colosseum bewertet? Pokémon Colosseum ist ein Fan-Favorit unter den Pokémon-Spielen und eine wertvolle Ergänzung für Nintendo Switch Online. Aufgrund seiner Seltenheit und des hohen Preises gilt es als eine der begehrtesten GameCube-Spiele. Das Spiel wurde von Genius Sonority entwickelt und 2003/2004 veröffentlicht. Es ist ein Spin-off der Serie, das auf Metacritic eine Bewertung von 73 erhielt und sich mehrere Millionen Mal verkaufte.

Was sagen die Fans zu der Ankündigung? Die Reaktionen der Community auf die möglichen Ankündigungen sind gemischt. Während viele die Erweiterung der GameCube-Bibliothek begrüßen, bleibt die Unsicherheit über die Zuverlässigkeit der Informationen bestehen. Die Quelle der Informationen ist nicht die bekannteste, weshalb viele Fans diese mit Vorsicht genießen.

