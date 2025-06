Poco auf Steam – Kostenloses Spiel erreicht 99 Prozent positive Bewertungen

Ein neues Spiel hat gerade die Herzen der Steam-Community erobert. Am 20. Mai 2025 veröffentlicht, hat das Spiel „Poco“ eine überwältigend positive Bewertung von 99 Prozent aus 774 Nutzerbewertungen erhalten. Was das Ganze noch besser macht: Das Spiel ist kostenlos. Entwickelt von Whalefall und Micah Boursier, bietet dieses Point-and-Click-Abenteuer eine einzigartige Mischung aus 2D- und 3D-Elementen.

Poco: Ein magisches Abenteuer

Was macht „Poco“ so besonders? In „Poco“ schlüpfst du in die Rolle eines winzigen Clowns, der aus einem riesigen Wanderzirkus verbannt wurde und nun in der Unterwelt der „Below World“ überleben muss. Dort begibst du dich auf die Suche, um die örtliche Homunculus-Bevölkerung zu überzeugen, dir beim Bau einer Rakete zu helfen. Diese Welt ist ein Ort voller Schönheit und Chaos, wo alles, was von der oberen Welt verloren oder unerwünscht ist, zum Verfall kommt.

Die Entwickler Whalefall und Micah Boursier haben mit „Poco“ ihren ersten Titel auf Steam veröffentlicht. Während Whalefall zum ersten Mal auf Steam erscheint, ist Micah Boursier kein Unbekannter, nachdem er zuvor „BirdGut“ im Jahr 2019 und „The Multi-Medium“ im Jahr 2023 herausgebracht hat.

Ein Spiel ohne versteckte Kosten

Welche Kosten erwarten dich bei „Poco“? Entgegen der üblichen Praxis bei Free-to-Play-Spielen gibt es bei „Poco“ keine Mikrotransaktionen oder andere typische Elemente. Das Spiel ist einfach kostenlos erhältlich, ohne versteckte Bedingungen.

Ein Nutzer schrieb in seiner Rezension: „Wie kann das kostenlos sein? Ein absolut atemberaubendes kleines Spiel, das einen nostalgischen Nerv trifft, den ich vergessen hatte. Es erinnert mich an die Point-and-Click-Klassiker meiner Kindheit, wie Putt-Putt und Pajama Sam.“

Eine kurze, aber lohnende Erfahrung

Wie lange dauert das Spielvergnügen? Ein weiterer Spieler kommentierte: „Es gibt keinen möglichen Weg, dass dieses Spiel kostenlos ist. Es hat großartige Kunst, Musik, Charaktere, Rätsel und einen kleinen dunklen Twist. Eine großartige Möglichkeit, zwei Stunden zu verbringen.“ Das Spiel bietet etwa zwei Stunden qualitativ hochwertigen Inhalt, was für ein kostenloses Spiel ungewöhnlich ist.

Obwohl die Kompatibilität mit dem Steam Deck als „unbekannt“ gelistet ist, gibt es nichts zu verlieren, da das Spiel kostenlos ist. Probiere es einfach aus und entdecke das Abenteuer von „Poco“ selbst.

Was denkst du über „Poco“? Teile deine Meinung in den Kommentaren!