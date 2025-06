PlayStation Store Mid-Year Deals – die besten Gaming-Highlights im Angebot

Der PlayStation Store bietet derzeit im Rahmen der „Mid-Year Deals“ eine Vielzahl an verlockenden Angeboten, die sich bis zum 2. Juli 2025 erstrecken. Hier findest du die besten 10 Angebote, die du dir nicht entgehen lassen solltest.

Black Myth: Wukong

Was macht Black Myth: Wukong so besonders? Dieses wunderschöne Soulslike-Spiel begeistert mit flüssigen Animationen und ausgefeiltem Schwertkampf. Basierend auf der chinesischen Mythologie, bietet es beeindruckende Bosskämpfe, die an die Werke von FromSoftware erinnern. Trotz einer eher trockenen Story bietet es ein beeindruckendes Spektakel.

Der Preis wurde auf 47,99 Euro gesenkt, was dir eine Ersparnis im Vergleich zum Originalpreis von 59,99 Euro bringt.

Dragon’s Dogma 2

Warum sollte man Dragon’s Dogma 2 spielen? Dieses Open-World-Action-RPG von Capcom ist bekannt für seine herausfordernde Spielweise und die Fähigkeit, eigene Geschichten zu kreieren. Die unvorhersehbaren Begegnungen mit Monstern bieten ein einzigartiges Spielerlebnis.

Aktuell kannst du es für 29,39 Euro anstatt für 69,99 Euro erwerben.

Persona 5 Royal

Was macht Persona 5 Royal zur besten Version? Persona 5 Royal erweitert das ohnehin schon gefeierte RPG mit zusätzlichen Charakteren, Orten und Musikstücken. Die taktischen Kämpfe und der unverwechselbare Stil machen es zu einem Highlight für RPG-Fans.

Der Preis liegt derzeit bei 20,99 Euro, was eine erhebliche Reduzierung vom ursprünglichen Preis von 59,99 Euro darstellt.

Dead Island 2 Ultimate Edition

Warum ist Dead Island 2 einen Blick wert? Trotz seiner turbulenten Entwicklung überzeugt Dead Island 2 mit cleverem Schreiben und einem detaillierten Gore-System. Die offenen Bereiche laden zum Erkunden ein und bieten zahlreiche spannende Erlebnisse.

Die Ultimate Edition ist für 24,49 Euro erhältlich, gegenüber dem Originalpreis von 69,99 Euro.

The Invincible

Was macht The Invincible so einzigartig? Inspiriert von Firewatch, bietet dieses Spiel eine spannende Geschichte inmitten einer außerirdischen Umgebung. Trotz kleinerer Pacing-Probleme bietet es eine packende Mission, die Spieler in ihren Bann zieht.

Das Spiel kostet derzeit 16,49 Euro oder 14,99 Euro für PlayStation Plus-Abonnenten, im Vergleich zum regulären Preis von 29,99 Euro.

Eternal Strands

Warum sollte man Eternal Strands ausprobieren? Dieses Spiel bietet eine interessante Mischung aus Elementen von The Legend of Zelda und Shadow of the Colossus. Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Feuer, Eis und Gravitation machen es zu einem innovativen Erlebnis.

Du kannst es jetzt für 19,99 Euro kaufen, was eine Reduzierung gegenüber dem Originalpreis von 39,99 Euro darstellt.

Mortal Kombat 1 Definitive Edition

Was bietet die Definitive Edition von Mortal Kombat 1? Mit einer Vielzahl von Kämpfern und einem dynamischen Kampfsystem gehört es zu den besten Spielen von NetherRealm Studios. Trotz Schwächen in der Story überzeugt es durch seine Gameplay-Mechaniken.

Die Version ist aktuell für 27,99 Euro verfügbar, während der Originalpreis bei 69,99 Euro liegt.

Flintlock × Pacific Drive Bundle

Was bietet das Flintlock × Pacific Drive Bundle? Dieses Bundle kombiniert zwei einzigartige Spiele zu einem attraktiven Preis. Flintlock bietet actionreiche Kämpfe, während Pacific Drive mit einem innovativen Fahrzeugfokus punktet.

Das Bundle kostet jetzt 21,44 Euro, was eine erhebliche Ersparnis zum ursprünglichen Preis von 64,99 Euro bedeutet.

Hazelight Bundle

Was macht das Hazelight Bundle aus? Dieses Bundle umfasst die kooperativen Spiele A Way Out und It Takes Two. Beide Titel bieten einzigartige Spielmechaniken und belohnen Zusammenarbeit und Kommunikation.

Für 19,79 Euro erhältst du dieses Bundle, das ursprünglich 59,99 Euro kostete.

The Outer Worlds: Board-Approved Bundle

Warum sollte man jetzt The Outer Worlds spielen? Mit dem bevorstehenden Release von The Outer Worlds 2 ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, den ersten Teil zu erleben. Das Spiel besticht durch seine scharfe Kapitalismuskritik und vielfältige Charaktere.

Es ist momentan für 19,99 Euro erhältlich, eine Reduzierung gegenüber dem Originalpreis von 49,99 Euro.

Welche dieser Angebote interessieren dich am meisten? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!