PlayStation Portal erhält großes Update: Cloud-Streaming jetzt für alle PS Plus Premium-Mitglieder verfügbar

Zwei Jahre nach dem Launch des PlayStation Portal liefert Sony das wohl wichtigste Update für das Handheld-Gerät nach. Ab sofort können Nutzer ihre Spiele direkt aus der Cloud streamen, ganz ohne Verbindung zur heimischen PS5. Damit erfüllt Sony einen der meistgeäußerten Wünsche der Community und macht das Portal deutlich vielseitiger als bisher.

Cloud-Streaming startet offiziell nach erfolgreicher Testphase

Bereits im vergangenen Jahr testete Sony eine Beta-Version des Cloud-Streamings, nun folgt der offizielle Release für alle PlayStation Plus Premium-Abonnenten. Mit dem neuen Update können tausende Spiele direkt aus der Cloud auf das PS Portal gestreamt werden, ohne dass die Konsole eingeschaltet oder verbunden sein muss.

Laut Sony stehen zum Start 2.845 Spiele für den Cloud-Zugriff bereit – darunter zahlreiche große First-Party-Titel wie Ghost of Yotei und Astro Bot, aber auch Third-Party-Hits wie Borderlands 4 und Final Fantasy VII Rebirth.

Auch Spiele aus dem PS Plus Game Catalog und dem Classics Catalog sind über das neue System spielbar, was die Bibliothek nochmals erweitert.

Neue Benutzeroberfläche mit drei klar getrennten Modi

Um die neuen Funktionen übersichtlich zu gestalten, hat Sony auch die Benutzeroberfläche des PS Portal überarbeitet. Die Startseite verfügt nun über drei Tabs:

Remote Play – verbindet das Portal mit einer vorhandenen PS5, um dort installierte Spiele direkt auf das Handheld zu streamen (kein Premium-Abo erforderlich). Cloud Streaming – ermöglicht das Spielen direkt aus der Cloud, ausschließlich für PS Plus Premium-Mitglieder. Search – erlaubt die gezielte Suche nach Spielen, die Cloud-Streaming unterstützen.

Damit soll die Navigation einfacher und intuitiver werden, vor allem für Nutzer, die häufig zwischen lokalem und Cloud-basiertem Streaming wechseln.

Neue Features für ein besseres Spielerlebnis

Das Update bringt außerdem eine ganze Reihe zusätzlicher Funktionen mit sich, die sowohl für Remote Play als auch für Cloud Streaming verfügbar sind. Dazu gehören:

3D-Audio-Unterstützung bei Verwendung kompatibler Headsets wie den Pulse Explore Wireless Earbuds

bei Verwendung kompatibler Headsets wie den Pulse Explore Wireless Earbuds Passcode-Sperre , um das Gerät besser zu schützen

, um das Gerät besser zu schützen Netzwerkstatus-Anzeige, die die aktuelle Verbindungsgeschwindigkeit und -stabilität in Echtzeit anzeigt

Für Cloud-Streaming-Nutzer kommen exklusive Features hinzu:

Neue Barrierefreiheits-Optionen für verbesserten Zugang

für verbesserten Zugang Integrierter In-Game-Store , der Käufe direkt während eines Streams ermöglicht

, der Käufe direkt während eines Streams ermöglicht Einladungen von Freunden während des Streamings – auch, wenn diese selbst über die Cloud spielen

Diese Funktionen sollen das Cloud-Gaming-Erlebnis deutlich näher an das klassisch installierte Spielgefühl heranbringen.

PS Portal: Vom Nischenprodukt zur ernstzunehmenden Streaming-Plattform

Als das PlayStation Portal im Jahr 2023 auf den Markt kam, wurde es von Kritikern als gut verarbeitetes, aber eingeschränktes Gerät beschrieben. Da es zu Beginn ausschließlich via Remote Play mit einer PS5 genutzt werden konnte, war die Zielgruppe relativ klein.

Mit der Einführung des Cloud-Streamings ändert sich das nun grundlegend. Das Handheld wird dadurch zu einer echten Standalone-Plattform, die es erlaubt, PlayStation-Spiele auch unterwegs oder ohne Konsole zu genießen – vorausgesetzt, die Internetverbindung ist stabil genug.

Dank der speziell entwickelten PlayStation Link-Technologie, die niedrige Latenzzeiten und verlustfreies Audio verspricht, bleibt das Spielerlebnis dabei nahezu verzögerungsfrei.

Blick in die Zukunft: Sony arbeitet offenbar bereits an der PS6

Parallel zu den Portal-Neuerungen richtet Sony den Blick bereits auf die nächste Konsolengeneration. In einem kürzlich veröffentlichten Teaservideo wurden erste Hinweise auf mögliche PS6-Technologien gezeigt, die in Zusammenarbeit mit AMD entstehen sollen. Insiderberichten zufolge könnten dabei besonders die Themen KI-gestützte Grafikoptimierung und nahtloses Cloud-Gaming eine zentrale Rolle spielen.

Das aktuelle Portal-Update könnte somit ein wichtiger Baustein in Sonys langfristiger Strategie sein, Cloud- und Konsolenerlebnisse stärker miteinander zu verschmelzen.

Ein Neustart für das PlayStation Portal

Mit dem neuen Cloud-Streaming-Update macht Sony aus dem PS Portal endlich das, was sich viele Fans von Anfang an gewünscht haben: ein eigenständiges Handheld, das Zugriff auf nahezu die gesamte PlayStation-Bibliothek bietet.

Die Integration von Tausenden Spielen, 3D-Audio, neuen Komfortfunktionen und direkter Cloud-Anbindung markiert einen großen Schritt für Sonys Streaming-Strategie. Ob sich das Portal dadurch endgültig vom Nischenprodukt zum Must-Have-Gadget für PlayStation-Fans entwickelt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen – das Fundament dafür ist jetzt gelegt.