PlayStation 5 und PS5 Pro erhalten exklusives Nintendo Switch-Spiel 2023

Die PlayStation 5 und die kürzlich erschienene PS5 Pro erhalten in diesem Jahr ein exklusives Nintendo Switch-Spiel, das vor vier Jahren ursprünglich auf der mobilen Plattform debütierte. Das Spiel, um das es geht, ist World’s End Club, entwickelt von Too Kyo Games, IzanagiGames, Grounding, Inc, Esquadra und NIS America. Ursprünglich im Jahr 2020 auf Smartphones veröffentlicht, kam es ein Jahr später auf die Nintendo Switch und den PC. Nun, vier Jahre später, wird es endlich im PlayStation Store für PS5 und PS5 Pro verfügbar sein.

Was macht World’s End Club besonders?

Warum solltest du World’s End Club spielen? Dieses Action-Adventure-Spiel ist bekannt für seine spannende Handlung, die von Kotaro Uchikoshi, dem Schöpfer der Zero Escape-Serie, und Kazutaka Kodaka, dem Schöpfer der Danganronpa-Spiele, entwickelt wurde. Die Geschichte dreht sich um zwölf Kinder, die eine epische Reise über 1200 Kilometer durch Japan unternehmen. Sie werden in eine Welt voller Geheimnisse und Abenteuer gezogen, die deine Aufmerksamkeit von Anfang an fesseln wird.

Mit einem Metacritic-Bewertungsspektrum von 62 bis 73 bietet das Spiel eine Mischung aus Puzzle-Plattformen und einer handlungsgetriebenen Geschichte. Du triffst auf charmante und skurrile Charaktere, die dich auf eine unvergessliche Reise mitnehmen.

Veröffentlichungsdatum und Preis

Wann kannst du mit der Veröffentlichung rechnen? Während ein genaues Veröffentlichungsdatum für World’s End Club auf der PS5 und der PS5 Pro noch nicht bekannt gegeben wurde, ist es für dieses Jahr geplant. Die genaue Preisinformation fehlt ebenfalls, aber es wird erwartet, dass es ähnlich wie auf anderen Plattformen bei etwa 19,99 Euro liegen wird.

Es gibt derzeit keine Informationen darüber, ob die PS5 Pro spezifische Verbesserungen für das Spiel erhalten wird. Angesichts der Tatsache, dass es nicht besonders technisch anspruchsvoll ist, ist es fraglich, welche zusätzlichen Vorteile die PS5 Pro bieten könnte.

Technische Aspekte der PS5 Pro

Was sind die Besonderheiten der PS5 Pro? Die PS5 Pro, die seit dem 7. November 2024 verfügbar ist, bietet eine schnellere GPU, verbesserte Ray-Tracing-Funktionen und eine KI-gestützte Hochskalierungstechnologie. Diese technischen Verbesserungen wurden entwickelt, um dir ein noch intensiveres Gaming-Erlebnis zu bieten.

Die PS5 Pro unterstützt 4K-Auflösungen bei bis zu 120 Frames pro Sekunde und bietet hardwarebeschleunigtes Raytracing für realistische Beleuchtung und Reflexionen. Zudem ermöglicht die Tempest Engine hardwarebeschleunigte 3D-Audioeffekte, die dein Spielerlebnis weiter verbessern.

Deine Meinung ist gefragt!

Was denkst du über die Veröffentlichung von World’s End Club auf der PS5? Wirst du es kaufen, wenn es später in diesem Jahr im PlayStation Store erscheint? Lass es uns in den Kommentaren wissen!