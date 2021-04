Im ersten Quartal 2021 ist es noch immer äußerst schwierig an eine Playstation 5, die neue Spielkonsole von Sony, zu gelangen. Kaum haben Anbieter wieder einige Exemplare auf Lager, da sind sie auch bereits vergriffen. Doch die wenigen Glücklichen, die es dennoch geschafft haben, sich eine PS5 zu sichern, stehen nun nicht selten vor der großen Frage, ob ihr Gerät abwärtskompatibel ist, sprich, ob es möglich ist, mit der Playstation 5 Spiele der vorangegangenen Generationen zu spielen.

Um potenziellen Käufer*innen und solchen unter euch, die bereits die neue Sony-Konsole ihr eigen nennen, diese Frage beantworten zu können, haben wir für euch dieses kurze Special zusammengestellt, in welchem wir alle Unklarheiten bezüglich der Abwärtskompatibilität aus der Welt schaffen. Hier erfahrt ihr, welche Generationen der Playstation auf dem 5. Modell emuliert werden können, welche Spiele funktionieren und welche nicht, welche Vorteile das Spielen alter Titel auf der Playstation 5 bringt und noch vieles mehr.

Die PS5 ist abwärtskompatibel © Sony

Next-Gen-Konsole: Ist die PS5 abwärtskompatibel?

Ja, die PS5 ist abwärtskompatibel, jedoch nur mit Spielen der PS4. Die PS5 ist also nicht nativ mit PS1-, PS2- und PS3-Discs kompatibel. Dafür sind beinahe alle der 4.000+ Titel, die für die Playstation 4 erschienen sind, auf der PS5 spielbar. Trotzdem solltet ihr wissen, dass einige Funktionen, die auf der PS4-Konsole verfügbar waren, möglicherweise auf der PS5 nicht funktionieren.

Außerdem müsst ihr leider erwarten, dass bei einigen PS4-Spielen Fehler oder unerwartetes Verhalten auftreten können, wenn ihr diese Titel auf der Playstation 5 abspielt. Bevor ihr euch also neue Add-ons für eure PS4-Titel kauft, solltet ihr eure Spiele zuerst auf der PS5 starten und ein bisschen herumprobieren, um sicherzugehen, dass das Spielerlebnis zufriedenstellend ist. Im Austausch ist es bei manchen Titeln möglich, ein Upgrade des Spiels auf die digitale PS5-Version vorzunehmen.

Playstation 5: Welche PS4-Titel laufen auf der PS5?

Starke 99% aller Spiele, die für die Playstation 4 auf den Markt gekommen sind, können auf der PS5 gespielt werden. Manche, wie schon erwähnt, mit Einschränkungen, andere dafür sogar in verbesserter Form, da sie vom Game-Boost der PS5-Konsole profitieren. Dadurch ist es möglich, PS4-Titel mit einer höheren oder flüssigeren Bildfrequenz laufen zu lassen.

Da es mit Abstand mehr Spiele gibt, die auf der PS5 laufen, als solche, die es nicht tun, möchten wir euch an dieser Stelle nicht mit allen Titeln erschlagen, die auf der neuen Sony-Konsole gespielt werden können, sondern präsentieren euch lieber die Titel, die bisher definitiv nicht spielbar sind:

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

Hitman Go: Definitive Edition

Just Deal With It!

Robinson: The Journey

Shadwen

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

We Sing

Als die Playstation 5 auf den Markt kam, waren noch drei weitere Spiele nicht abwärtskompatibel, jedoch wurde dieser Missstand mittlerweile behoben. Zu diesen Titeln gehören: „DWVR“, „Joe´s Diner“ und „Shadow Complex Remastered“. Die Liste kann sich natürlich immer noch ändern und umfasst keine Demos, Medien und nicht spielbezogene Anwendungen. Der Part mit den Demos ist natürlich besonders für solche unter euch bitter, die P.T. Ihr eigen nennen, das Silent Hill von Kojima.

The Last of Us auf der PS5 spielen? Das geht! © Sony Interactive Entertainment/Naughty Dog

Ist PS VR auf der PS5 abwärtskompatibel?

Zu den vielen Spielen der PS4, die auf der Playstation 5 dank der Abwärtskompatibilität spielbar sind, gehören selbstverständlich auch die zahlreichen VR-Titel, die in den letzten Jahren veröffentlicht wurden. Doch hier gilt besondere Aufmerksamkeit, denn um PS4-VR-Spiele auf einer PS5-Konsole spielen zu können benötigt ihr ein PS-VR-Headset, eine Playstation-Camera für PS4 (die Kamera der PS5 unterstützt PS4-Spiele nicht) und den Playstation-Camera-Adapter.

Den Adapter müsst ihr jedoch nicht kaufen, sondern könnt ihn auf der offiziellen Playstation-Seite ordern.

Sony selbst empfiehlt für das beste VR-Erlebnis auf der Playstation 5 die Verwendung eines Dualshock 4 Wireless-Controllers. Ausgewählte Spiele erfordern möglicherweise einen Playstation-Move-Motion-Controller oder sind mit dem Playstation-VR-Ziel-Controller abwärtskompatibel.

Anleitung: Wie spiele ich abwärtskompatible PS4-Titel auf der PS5?

Ihr habt insgesamt drei Möglichkeiten eure Playstation-4-Spiele auf der Playstation 5 zu spielen, sofern sie denn abwärtskompatibel sind:

Entweder spielt ihr den Titel direkt mit einer PS4-Spieledisc auf der PS5-Konsole mit Disc-Laufwerk (PS4-Spiele-Discs können logischerweise nicht mit der Playstation 5 Digital Edition verwendet werden), oder ihr übertragt digitale Spiele von der PS4 auf die PS5, oder ihr installiert ein digitales PS4-Spiel auf der neuen Playstation 5.

Abspielen von PS4-Spiele-Discs auf der PS5

Legt die Disc des ausgewählten PS4-Spiels ein und ladet wenn möglich das entsprechende Update herunter. Öffnet dann die Spielstartseite aus dem Spielmenü. Die Disc muss sich natürlich im Laufwerk befinden, wenn ihr das Spiel starten wollt.

Übertragen von digitalen Spielen von der PS4 auf die PS5

Ihr könnt digitale Spiele und Spieldaten von eurer PS4 über WLAN auf die Playstation 5 übertragen. Gleichsam ist es aber auch möglich, direkt von einem kompatiblen USB-Speicherlaufwerk, das ihr möglicherweise bereits mit einer PS4 verwendet, auf der PS5-Konsole auf PS4-Spiele und Spieldaten zuzugreifen.

Beim Übertragen von Daten werden die Daten auf eurer PS5- oder PS4-Konsole nicht überschrieben oder sogar gelöscht. Bei der Ersteinrichtung der Playstation 5 könnt ihr Daten für mehrere Spiele übertragen. Nach Abschluss der Ersteinrichtung könnt ihr Daten für das jeweils angemeldete Konto übertragen.

Installieren eines digitalen PS4-Spiels auf der PS5

Eine weitere Möglichkeit abwärtskompatible Playstation-4-Spiele auf der neuen Sony-Konsole zu zocken, ist, ein digital erworbenes Game einfach auf der Playstation 5 zu installieren. Wählt dafür die Spielbibliothek auf der Spielstartseite aus, wählt dann das Spiel, das ihr spielen möchtet, und, sofern ihr den Titel noch nicht heruntergeladen habt, wählt Herunterladen aus. Das Spiel wird nun automatisch installiert, je nach Spiel habt ihr die Möglichkeit, einen Teil des Spiels zu kopieren und sofort loszulegen.

Die PS5 und PS5 Digital sind beide regulär abwärtskompatibel. © SIE

DualShock 4 und andere Accessoires – Welches PS4-Zubehör funktioniert auf der PS5?

Da so viele Spiele der Playstation 4 abwärtskompatibel sind, stellt sich natürlich sofort die Frage, wie es denn mit dem ganzen Zubehör aussieht, zum Beispiel dem DualShock 4 Wireless-Controller, Gamepads von Drittanbietern, Headsets, Lenkräder und so weiter und so fort. Leider werden nicht alle Accessoires auf der PS5 unterstützt und manche funktionieren nur, wenn ihr einen PS4-Titel auf der Playstation 5 spielt.

Alle PS4-Accessoirs, die mit PS4- und PS5-Spielen laufen:

Alle offiziell lizenzierten Lenkräder , Arcade-Sticks und Flight-Sticks

, und Headsets von Drittanbietern , die über den USB-Anschluss oder die Audiobuchse angeschlossen werden (nicht jedoch die Headset-Begleit-Apps)

, die über den USB-Anschluss oder die Audiobuchse angeschlossen werden (nicht jedoch die Headset-Begleit-Apps) Platin und Gold Wireless Headsets

Alle PS4-Accessoirs, die nur mit PS4-Spielen auf der PS5 funktionieren:

DualShock 4 Wireless-Controller

Offiziell lizenzierte Gamepad-Controller von Drittanbietern

Jegliches Zubehör für die PS4-VR

Playstation-5-Spiele können also nur mit dem neuen DualSense Wireless-Controller gespielt werden. Der DualShock 4 und PSVR-Zubehör funktionieren per se mit der PS5, aber nur bei Verwendung von abwärtskompatiblen PS4-Spielen. Ihr könnt einen DualShock 4 also nicht nutzen, um PS5-Titel zu spielen.

© PlayStation Interactive Entertainment

Welche Einschränkungen gibt es bei der PS5-Abwärtskompatibilität?

Die neue Konsole unterstützt keine Playstation 3-Discs. Wenn ihr ein digitales PS4-Spiel über das Programm zum Upgrade von PS3-Spielen auf digitale PS4-Spiele erhalten habt, könnt ihr das digitale PS4-Spiel nicht auf der PS5 verwenden. Außerdem kann das Share-Menü während des PS4-Gameplays auf der neuen Sony-Konsole nicht angezeigt werden, ihr könnt jedoch über die neue Create-Taste auf dem DualSense Wireless-Controller Screenshots und Bilder aufnehmen.

Die HD-Kamera ist nicht mit PSVR auf der Playstation 5 abwärtskompatibel. Ihr müsst die PS Camera für PS4 und den PS Camera-Adapter verwenden, um PSVR auf der PS5 abwärtskompatibel spielen zu können

ist nicht mit PSVR auf der Playstation 5 abwärtskompatibel. Ihr müsst die PS Camera für PS4 und den PS Camera-Adapter verwenden, um PSVR auf der PS5 abwärtskompatibel spielen zu können HDR ist auf der Playstation 5 automatisch eingeschaltet. Um es auszuschalten geht auf Einstellungen → Bildschirm und Video → Videoausgabe → HDR und wählt „Aus“ aus

ist auf der Playstation 5 automatisch eingeschaltet. Um es auszuschalten geht auf → → → und wählt „Aus“ aus Das Turnier-Feature auf PS4 wird auf der neuen Konsole nicht unterstützt. Um teilzunehmen müsst ihr weiterhin eine PS4 nutzen

auf PS4 wird auf der neuen Konsole nicht unterstützt. Um teilzunehmen müsst ihr weiterhin eine PS4 nutzen Die In-Game-Funktion Live von der Playstation wird auf der neuen Konsole nicht unterstützt

wird auf der neuen Konsole nicht unterstützt Weder die PS4 Second-Screen-App noch Begleit-Apps für Spiele sind auf der PS5-Konsole abwärtskompatibel