PS5: Wichtige Details zur Abwärtskompatibilität, diese PS4-Spiele laufen nicht!

In den vergangenen Monaten hielt sich Sony mit neuen Informationen zu seiner kommenden PlayStation 5 ziemlich bedeckt. Doch seit dem letzten Showcase zur Next-Gen-Konsole offenbarte das japanische Unternehmen immer mehr Details zur Plattform. Zuletzt geschah dies in Form eines Teardown-Videos, das die PS5 in ihren Einzelteilen zeigte.

Gestern offenbarte Sony weitere Details über den offiziellen PlayStation Support zu der neuen Konsole und ging, unter anderem etwas näher auf die Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 ein.

99% der PlayStation 4-Spiele werden auf der PS5 laufen

Sony bekräftigte einmal mehr, dass 99% der bisher veröffentlichten PlayStation 4-Games (inklusive PSVR-Titeln) auch auf dem im November erscheinenden Next-Gen-Nachfolger gespielt werden können. Genauer führt Sony aus:

„Dazu gehören Spiele, die die PS4-Generation definiert haben – von den von Kritikern gefeierten PlayStation-Exklusivspielen wie ‚The Last of Us Part II‘ und ‚Ghost of Tsushima‘ bis hin zu Blockbuster-Hits unserer Drittanbieter-Partner.“

Auf eine kleine Auswahl an PS4-Titeln müssen Spieler auf der PlayStation 5 allerdings dann doch verzichten. Hierbei handelt es sich genaugenommen um insgesamt zehn Spiele:

„Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One“

„DWVR“

„Hitman Go: Definitive Edition“

„Joe’s Diner“

„Just Deal With It!“

„Robinson: The Journey“

„Shadow Complex Remastered“

„Shadwen“

„TT Isle of Man – Ride on the Edge 2“

„We Sing“

Dinosaurier spielen eine wichtige Rolle im VR-Game „Robinson: The Journey“.

PlayStation 5 erkennt eure PS4-Bibliothek

Des Weiteren verriet Sony, die PS5 werde eure alten Games aus der PlayStation 4-Bibliothek erkennen. Vorausgesetzt natürlich, ihr besitzt bereits einen PlayStation Network-Account, dessen Daten die Next-Gen-Konsole scannen kann. Falls dies der Fall ist, könnt ihr auf der PlayStation 5 sofort sehen, welche PS4-Games ihr bisher gespielt habt.

Solltet ihr einige Spiele auf Sonys kommender Plattform nochmal spielen wollen, sollen diese sogar von technischen Verbesserungen profitieren – zumindest ausgewählte Titel. Diese Verbesserungen kommen in Form einer höheren Auflösung, schnelleren Ladezeiten sowie einer höheren Bildwiederholungsrate. Ein bisher bestätigtes Spiel, das definitiv von diesem PS5-Feature profitieren wird, ist „Ghost of Tsushima“.

Diejenigen von euch, die das eine oder andere PS4-Spiel noch nicht beendet haben sollten, können dieses Vorhaben übrigens ohne Probleme auf der PlayStation 5 fortsetzen. Dafür müsst ihr nur die Speicherdaten von der PS4 per LAN-Kabel, externer Festplatte oder per WiFi auf die PS5 spielen. Alternativ könnt ihr sie, sofern ihr PlayStation Plus benutzt, die Daten auch aus der Cloud auf die neue Konsolen downloaden. Auf dieselbe Art könnt ihr außerdem auch digitale Spiele von der PlayStation 4 auf die PS5 ziehen.

Die PlayStation 5 erscheint am 19. November 2020 in zwei Versionen (mit Laufwerk und ohne Laufwerk) im deutschen Handel.