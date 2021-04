Im Rahmen der Aktion Play At Home schenkt euch Sony bis einschließlich Juni verschiedene Spiele für die PS4 und PS5. Im März dieses Jahres konntet ihr euch zum Beispiel „Ratches & Clank“ für PS4 im PlayStation Store kostenlos herunterladen. Ab sofort steht ein weiter Titel zum kostenlosen Download für eure PlayStation bereit: Horizon Zero Dawn: Complete Edition.

Play At Home Gratis-Game im April 2021:

Spiel: Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn Zeitraum: 20. April 2021 um 5 Uhr bis zum 15. Mai um 5 Uhr

Wie kann ich „Horizon Zero Dawn“ kostenlos herunterladen? Geht einfach in den offiziellen PlayStation Store und gebe in der Suche den Spielnamen ein. Anschließend könnt ihr es herunterladen, ohne dabei Geld ausgeben zu müssen.

Was umfasst die Horizon Zero Dawn: Complete Edition

Die Complete Edition zu „Horizon Zero Dawn“ enthält neben der Vollversion außerdem sämtliche Inhalte der Digital Deluxe Editon. Die Deluxe Edition kommt mit zusätzlichen Bonus-Kostümen, Waffen und Rohstoff-Paketen.

Darüber hinaus befindet sich in der Complete Edition die Erweiterung The Frozen Wilds mit zusätzlichen Handlungssträngen, Charakteren und Erlebnissen in einer neuen Umgebung.

Horizon Zero Dawn: Complete Edition

Horizon Zero Dawn – PS4-Spiel

Die Erweiterung The Frozen Wilds

Das digitale Artbook The Art of Horizon Zero Dawn

PS4-Design

Carja-Sturmrangerin-Outfit. Carja-Machtbogen

Banuk-Pionierin-Outfit. Banuk-Erlegerin-Bogen

Banuk-Reisende-Paket

Carja-Händlerin-Paket

Play at Home: Lade euch jetzt die kostenlosen Spiele herunter

Solltet ihr bislang noch nicht die anderen kostenlosen Titel für PS4 und PS VR heruntergeladen haben, habt ihr bis zum 23. April um 5 Uhr weiterhin die Gelegenheit dazu.

Abzû

Astro Bot Rescue Mission (VR)

(VR) Enter the Gungeon

Moss (VR)

(VR) Paper Beast (VR)

(VR) Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Thumper (VR)

Weitere Gratisspiele für PS Plus-Abonnenten

Seid ihr PlayStation Plus-Mitglied, erhaltet ihr im April 2021 die folgenden vier Spiele für die PS4/PS5:

Nähere Infos zu den Spielen haben wir euch in diesem Beitrag aufgelistet.

Worum geht es in Horizon Zero Dawn?

In „Horizon Zero Dawn“ begibt sich Protagonistin Aloy begibt auf eine Reise durch ein von Maschinen dominiertes Land. Die übrig gebliebenen Menschen leben in steinzeitähnlichen Stämmen in einer mehr oder weniger friedlichen Koexistenz mit den sie umgebenden Maschinenwesen, die an Dinosaurier und urzeitliche Wildtiere erinnern. Auf der Suche nach Aloys Herkunft seid ihr mit verschiedenen Waffen wie Pfeil und Bogen ausgestattet, die im Laufe der Reise durch Bauteile weiter verbessert werden können. Auch Stealth-Aktionen sind ein wesentlicher Bestandteil des Gameplays.