Overwatch: Jesse McCree erhält neuen Namen wegen Sexismus-Skandal

Blizzard Entertainment hat sich dazu entschlossen, den Charakter Jesse McCree aus dem kompetitiven Hero-Shooter Overwatch neu zu benennen. Der beliebte Kopfgeldjäger wurde nach einem echten Gamedesigner benannt, der denselben Namen trägt. Doch dieser wurde im Rahmen einer Anklage entlassen, mit der sich Activision Blizzard derzeit konfrontiert sieht, die mit sexueller Belästigung und geschlechtsspezifischer Diskriminierung zusammenhängt.

Über den offiziellen Twitter-Account von Overwatch hat das Unternehmen jetzt sogar eine umfassende Stellungnahme samt Update geteilt:

A message from the Overwatch team. pic.twitter.com/2W3AV7Pv6X — Overwatch (@PlayOverwatch) August 26, 2021

Ihrer Ansicht nach sei es notwendig gewesen, dem Helden, den wir bislang als McCree kannten, einen neuen Namen zu verpassen. Das würde das Unternehmen besser repräsentieren.

Der Wandel wird allerdings nicht von heute auf morgen stattfinden und bei der Community greifen. Und doch soll dieser Prozess nun langsam initiiert werden. Das heißt, der neue Name wurde noch nicht kommuniziert.

Wann wird Jesse McCree umbenannt? Im September sollte es ein paar neue Storyelemente geben, in der McCree ebenfalls eine Rolle gespielt hätte. Hier werden wir wohl erstmals mit dieser Änderung konfrontiert. Allerdings hat die Sache einen Haken.

Im gleichen Atemzug heißt es nun, dass dieser neue Story-Arc nach hinten verschoben wird und nicht mehr im September 2021 erscheint. Vorerst gibt es eine neue FFA-Karte im kommenden Monat. Wir werden also noch ein wenig abwarten müssen, wie diese Änderung vonstattengeht.

Abschließend erklärt das Unternehmen, dass Ingame-Charaktere in Zukunft nicht mehr nach echten Mitarbeitern benannt werden und generell möchten sie es sich genauer überlegen, ob und in welcher Form Referenzen an die echte Welt gemacht werden.

Wer ist Jesse McCree?

Bei Jesse McCree handelt es sich in der echten Welt um einen Gamedesigner, der schon lange in der Branche ist und für Blizzard gearbeitet hat. Er arbeitete bereits an diversen Erweiterungen von World of Warcraft, Diablo 3 und in jüngster Vergangenheit an Diablo 4 mit.

Er verließ das Unternehmen im August 2021, zwei Wochen nach der Anklage gegen Blizzard Activision. Also nach dem Bericht, der ihn mit Alex Afrasiabi in Verbindung bringt. Afrasiabi wiederum wurde im Juli wegen der Beteiligung von „eklatanter, sexueller Belästigung mit geringen bis gar keinen Auswirkungen“ angeklagt, während er bei Blizzard gearbeitet hat. Afrasiabi verließ das Unternehmen bereits in 2020.

McCree wurde nun am 11. August 2021 entlassen, neben weiteren Entwicklern.

Die Referenz von Afrasiabi, die man in „World of Warcraft“ vorfinden konnte, werden parallel zur Anklage aus dem MMORPG entfernt. Die Änderungen in WoW Classic und WoW: Shadowlands werden nach und nach aufgespielt.

Worum geht es in der Anklage gegen Blizzard? Activision Blizzard sieht sich derweil mit einer Anklage des California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) konfrontiert, die eine sogenannte „Frat Boy Culture“ kritisiert. Sie hätte geschlechtsbasierte Diskriminierung und sexuelle Belästigung ermöglicht. Viele der Angestellten hätten davon gewusst, so auch der Blizzard-Präsident J. Allen Brack. Dieser hat das Unternehmen mittlerweile auch verlassen.

Mehr zu dem Sachverhalt könnt ihr hier im Detail nachlesen, wo ihr sämtliche Updates zu dem Fall erhaltet:

Activision Blizzard angeklagt wegen sexueller Belästigung und Diskriminierung (Update)