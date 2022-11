One Piece: Uta ist offiziell Teil vom Manga – Sie ist der Grund für Ruffys Musikleidenschaft

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Endlich hatten auch wir hierzulande die Möglichkeit, den Kinofilm One Piece Film: Red zu sehen. Der 14. Kinofilm spielt im namensgebenden Universum des Animes und Mangas One Piece, führt aber mit Uta eine neue Figur ein, die bislang noch nicht im Manga aufgetaucht ist.

Das dachten wir zumindest, denn wie Mangaka Eiichiro Oda nun bestätigt, hat Uta einen größeren Einfluss auf die Reihe, als wir bislang dachten. Ihre gemeinsame Vergangenheit mit Ruffy, die in „One Piece Film: Red“ zu sehen ist, ist nämlich ebenso Teil der Manga-Story.

Verknüpfung zwischen One Piece und One Piece Film: Red

Oda erklärte in seinem jüngsten Kommentar zum neusten „One Piece“-Film, dass Uta tatsächlich schon einen regulären Auftritt im Manga hatte. In Manga-Kapitel 1055 ist nämlich eine Silhouette zu sehen, die mit ihrer Frisur und Gestik stark an das singende Mädchen erinnert.

Durch die Tatsache, dass Uta im Manga erwähnt wird, wird klar, dass Uta nicht einfach nur eine für den Kinofilm geschriebene Figur war, sondern eng mit Ruffys Abenteuern verknüpft ist. Dies macht sich noch in einem weiteren Detail bemerkbar.

Uta hat großen Einfluss auf Ruffys Vergangenheit

Dadurch, dass Ruffy seine Kindheit tatsächlich mit Uta verbracht hat, hat sich beim Kapitän der Strohhutpiratenbande eine Leidenschaft für Musik entwickelt. Uta hat als kleines Kind nämlich viel gesungen und ihre Liebe für die Musik entdeckt, was Ruffy wohl angesteckt hat.

Schon seit den frühen Anfängen von „One Piece“ wünscht sich Ruffy nämlich eine*n Musiker*in für seine Bande, welchen er mit Brook letztendlich gefunden hat. Außerdem hat Ruffy allgemein eine große Leidenschaft fürs Singen und für Musik. In einer Anime-Folge ist sogar zu hören, wie er singend durch die Gegend streift.

Wir dürfen also gespannt sein, in welcher Form die Geschehnisse aus „One Piece Film: Red“ in Zukunft eine Rolle spielen werden. Rothaar-Pirat Shanks dürfte nämlich als Piratenkaiser noch einen größeren Auftritt haben, auf den viele Fans schon seit Langem warten.