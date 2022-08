Fehler in One Piece Manga-Kapitel 1058: Zorros Kopfgeld müsste höher sein

© 1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

© 1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Ein besonderes Highlight nach einer Arc in One Piece ist stets der Moment, wo die neuen Kopfgelder der Strohhut-Piratenbande bekanntgegeben werden. Und nach der Wa no Kuni Arc war dieses Ereignis besonders interessant, schließlich werden Ruffys Freunde und Kameraden nun von einem waschechten Kaiser der Meere angeführt.

Doch nicht nur Ruffy hat ordentliche Leistungen in Onigashima gezeigt, auch die Offiziere der Strohhut-Großflotte haben starke Feinde besiegt und wichtige Siege errungen, weswegen ihre Kopfgelder ebenfalls in Manga-Kapitel 1058 angepasst wurden. Doch bei Lorenor Zorro, Ruffys erstem Verbündeten in One Piece, ist da ein Fehler unterlaufen.

Entsprechend der News folgen nun massive Spoiler zu Manga-Kapitel 1058, wenn ihr davon also nichts wissen wollt, lest nun lieber nicht weiter. Und auch solche unter euch, die die Geschichte dieses epischen Piratenepos lieber in seiner Form als Anime genießen, sollten sich nun zügeln, denn die Serie hinkt den Büchern etwas hinterher.

One Piece: Die neuen Kopfgelder der Strohhut-Piratenbande

Die beiden Kaiser der Meere Big Mom und Kaido wurden besiegt, Wa no Kuni ist frei, öffnet aber dennoch seine Grenzen nicht, und die Marine weiß nicht mehr, wo ihr der Kopf steht. Und der größte Batzen all dieses Ärgers geht aufs Konto der Strohhüte, die als Teil einer Allianz dazu beigetragen haben, die Weltordnung in One Piece gehörig umzukrempeln.

Was Ruffy schließlich selbst zu einem der vier Kaiser der Meere macht und seine Nakama damit zu den gefürchteten Gefolgsleuten eines der mächtigsten Piraten in der Neuen Welt. Was schlussendlich natürlich auch zu angepassten Kopfgeldern geführt hat, wodurch die stärksten Kämpfer der Bande, Zorro, Jinbei und Sanji, jeweils die Milliardenmarke geknackt haben.

Nur ein paar Millionen mehr und selbst Nico Robin, die bereits als Kind ein Kopfgeld von 79.000.000 Berry besaß, hätte die Milliarde geschafft. Lediglich Chopper ging wieder leer aus und wird weiterhin für das Haustier der Bande gehalten, jetzt zumindest ganze 1.000 Berry wert. Insgesamt haben die Strohhüte nun ein gemeinsames Kopfgeld von mehr als 6 Milliarden Berry.

Noch beeindruckender wird es aber in der Kreuzgilde, also der Organisation, die von Sir Crocodile, Mihawk und, irgendwie zumindest, auch Buggy angeführt wird. Der 1000-Münzen-Clown ist als versehentlicher Kaiser der Meere nun 3,189 Mrd. wert, Mihawk, der beste Schwertkämpfer der Welt, kommt sogar auf 3,59 Milliarden und Crocodile schafft immerhin 1,965 Mrd. Berry.

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

One Piece: Zorros Kopfgeld sollte eigentlich höher sein

Wie sich herausstellt, hätte das neue Kopfgeld von Zorro jedoch höher sein sollen. Das offizielle Profil von One Piece auf Twitter hat jüngst bekannt gegeben, das er eigentlich zehn Millionen Berry mehr auf seinen Kopf ausgesetzt haben sollte als in Manga-Kapitel 1058 angegeben wurde. Damit beträgt sein offizielles Kopfgeld nun 1.111.000.000 Milliarden Berry.

Da Oda bekannt dafür ist, sehr viel Wert auf Details zu legen und oft verschiedene Elemente in One Piece miteinander zu verknüpfen, fragen sich nun natürlich nicht wenige Fans, ob die neue Summe in irgendeiner Form noch relevant ist. Eine geheime Nachricht vielleicht? Oder eine Vorausdeutung auf Manga-Kapitel 1111?

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Bis wir es herausfinden – oder eben nicht – müssen wir uns sicherlich noch gedulden, was bei den aktuell spannenden Ereignissen aber kaum ein Problems ein sollte. Das neue Manga-Kapitel 1059 erscheint planmäßig jedoch erst am 11. September 2022, weswegen Anhänger*innen von One Piece aktuell nichts anderes übrig bleibt, als die Beine hochzulegen und abzuwarten.