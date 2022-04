One Piece: Ruffy erfüllt sich im letzten Manga-Kapitel einen seiner ältesten Träume

Jüngst wurde Kapitel 1045 des Piraten-Epos One Piece veröffentlicht und ließt Fans des Manga mit einem Strahlen im Gesicht zurück, denn Protagonist Monkey D. Ruffy erfüllt sich hier einen Traum, den er bereits seit sehr vielen Jahren hat und der stets unerreichbar schien. Worum genau es sich dabei handelt, verraten wir euch in dieser News.

Doch Vorsicht ist gefragt, denn solltet ihr lediglich den Anime zu One Piece schauen, welcher der Vorlage deutlich hinterherhinkt, oder noch nicht soweit im Manga vorangeschritten sein, müsst ihr euch auf massive Spoiler vorbereiten, die nun folgen werden. Wollt ihr diese vermeiden, lest jetzt lieber nicht weiter.

One Piece: Ruffy erfüllt sich einen lang ersehnten Traum

Die Reise von Ruffy und seinen Strohhutpiraten dauert nun bereits beinahe 25 Jahren an und in dieser Zeit musste der Gummimensch so einige Niederlagen ertragen, konnte aber auch unglaubliche Siege für sich verbuchen. Und während seines Abenteuers hat er sich manch einen großen sowie auch kleinen Traum erfüllen können.

Dazu gehört beispielsweise, dass er genau die Crewmitglieder gefunden hat, die er sich immer gewünscht hat, schließlich wollte er bereits ganz zu Beginn seiner Odyssee, als lediglich Zorro zu seiner Mannschaft gehörte, einen Koch und einen Musiker in seinem Team haben. Welche er mit Sanji und Brook schließlich auch rekrutieren konnte.

Doch nicht nur dieser Wunsch wurde im gewährt, während seiner langen Reise auf dem East Blue und der Grand Line haben sich viele seiner Träume erfüllt. Sei es die Hoffnung, ein bestimmtes Volk zu treffen, der Wunsch, eine Ritterrüstung zu tragen, oder auch einfach nur das brennende Interesse, seine Freunde zu beschützen, bestimmte Gegner zu besiegen oder ganze Länder zu befreien.

Doch einen Wunsch konnte sich der Strohhut bis heute nicht erfüllen, in erster Linie wahrscheinlich deswegen, weil es eigentlich unmöglich zu sein schien. Die Rede ist von Ruffys Tagträumen, genauso zu sein wie die Riesen von Elban, die er für die mutigsten und stärksten Krieger auf der ganzen Welt hält.

Seine Faszination für diese gigantischen Kämpfer geht bereits auf Manga-Kapitel 116 zurück, als Ruffy dem Riesen Woogey auf der Insel Little Garden begegnet ist, der sich seit Jahrzehnten einen heftigen Kampf mit seinem Kameraden und Freund Boogey liefert. Nachdem Ruffy die Geschichte der Riesen gehört hat, war seine Begeisterung für diese Rasse geboren.

Danach hat der Besitzer der Gum-Gum-Frucht immer wieder Interesse daran gezeigt, selbst ein Riese zu sein und eines Tages die Heimat der Riesen Elban zu besuchen. Mit der Erfindung seiner Kampftechnik Gear 3 kam er diesem Traum sogar etwas näher, da er nun einzelne Körperteile auf die Größe eines Körperteils der Riesen bringen konnte.

Dafür hat Ruffy anfangs tief Luft geholt und ins einen Daumen geblasen, um seine Knochen mit Luft zu füllen. So konnte er die Luft von Knochen zu Knochen durch seinen ganzen Körper leiten und so je eines seiner Körperteile extrem vergrößern. Eine mächtige Attacke, doch ein wirklicher Riese war er dadurch natürlich nicht.

Was sich jetzt geändert hat, denn Ruffy, der sich in Manga-Kapitel 1045 von One Piece noch immer im Kampf mit dem Kaiser Kaido befindet, verfügt nun über die erwachte Kraft der Teufelsfrucht des Sonnengottes Nika, wodurch seinen Möglichkeiten, seine Gummikräfte im Kampf einzusetzen, keine Grenzen mehr gesetzt sind.

Es war also nur noch eine Frage der Zeit, bis der Strohhut sich zu einem richtigen Riesen aufbläst, was er schließlich auch getan hat. In seiner gigantischen Form zermalmt er Kaido mit einem heftigen Tritt unter seinen Füßen und spielt anschließend Springseil mit dem Piraten, der sich in diesem Moment in seiner Drachenform befand.

Ob es sich dabei um eine neue reguläre Attacke des Strohhuts handelt oder ob er diese nur zum Spaß eingesetzt hat, bleibt erst einmal ein Rätsel, doch sicherlich werden wir in Zukunft noch mehr von Riesen-Ruffy zu sehen bekommen.