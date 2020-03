Kapitel 975 des Manga zu One Piece lässt Fanherzen in aller Welt höher schlagen. Während sich die Ereignisse in Wa no Kuni zuspitzen und wir uns langsam aber sicher dem Finale des Kampfes gegen Kaido und seiner 100-Bestien-Piratenbande nähern, durften wir im zuletzt veröffentlichten Kapitel Zeugen davon werden, wie sich eine der aktuell interessantesten und wohl auch schlagkräftigsten Allianzen auf der Grandline gebildet hat. Wenn es jemand mit dem unheiligen Bund aus Kaido und Big Mom aufnehmen kann, die bereits vor einigen Kapiteln zueinander gefunden haben, dann sind es wohl diese drei.

Ruffys neue Allianz

Die Rede ist von den drei beliebtesten und auch erfolgreichsten Mitgliedern der Supernovae, also der sogenannten Schlimmsten Generation: Monkey D. Ruffy, Trafalger Law und Eustass Captain Kid. Bereits in Kapitel 974 konnten wir sehen, dass die drei sich zusammengerauft haben und eine Allianz eingegangen sind, um Kaido endgültig das Handwerk zu legen. Zuletzt konnten wir die drei vor vielen Jahren auf dem Sabaody Archipel zusammen kämpfen sehen, wo sie sich noch gegenseitig bei dem Versuch übertrumpfen wollten, ihre damaligen Widersacher, die Marine, auszuschalten.

Jetzt, im Kampf gegen die 100-Bestien-Piratenbande, sieht die Situation kaum anders aus. Auch wenn die drei ungleichen Alliierten endlich freiwillig zusammen kämpfen, so will doch jeder von ihnen zeigen, dass er der stärkste Pirat ist, weswegen ihre Attacken in geballter Form zwar ohne Probleme ein Kriegsschiff von Kaido zerstören können, aber vollkommen unkoordiniert sind. Jeder setzt einfach seinen stärksten Angriff ein und ignoriert dabei die jeweils anderen beiden vollkommen. Also typisch Ruffy, Kid und Law.

5.400 vs. Kaido

Das sich die Strohhutpiratenbande, die Heart-Piratenbande und die Kid-Piratenbande zusammengetan haben, ist jedoch erst der Anfang der Überraschungen, die Kapitel 975 für Fans bereithält. Der große Schock kam erst, nachdem Kyoshiro mit seinem Schiff aufgetaucht ist und dem überraschten Kinemon offenbart hat, dass es sich bei ihm in Wirklichkeit um Denjiro handelt und er sich dem Kampf gegen Kaido anschließen wird. Dank Kyoshiro wird zudem klar, dass Kinemon den Plan Tonoyasus falsch interpretiert hat und das eigentliche Treffen der Verbündeten nicht am Hafen Habu stattfand, sondern an einer kleinen, abgelegenen Anlegestelle.

Das Ergebnis dieser Verwirrung und den damit falschen Informationen, die Orochis Spion seinem Herrn zugeführt hat, ist, dass es den Mitgliedern der Rebellion gut geht und Kaidos Leute lediglich einige übriggebliebene Gefährte zerstört haben. Die eigentliche Streitmacht hatte die Brücken längst überquert und schließt sich just in diesem Moment der Allianz aus Ruffy, Kid und Law an. Aus den geplanten 4.200 Mann, die im letzten Kapitel bereits verloren geglaubt schienen, wurden dank Kyoshiro nun 5.400 Kämpfer, begierig darauf, die Herrschaft von Orochi und Kaido zu beenden.