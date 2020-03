One Piece: Kapitel 974 enthüllt den Verräter von Wa no Kuni

Während eines Großteils der Wa no Kuni Arc von One Piece ist eine Sache so sicher wie das Amen in der Kirche: Es gibt einen Verräter unter den Akazaya, besser bekannt als die Neun Männer mit den roten Schwertscheiden. Bei welchem Mitglied der Samurai es sich um den Spion handelt, der Kurozumi Orochi und seinen Verbündeten Kaido stets mit relevanten Informationen versorgt, war bisher ein großes Rätsel, welches unter Fans von One Piece für einige ausufernde Spekulationen gesorgt hat. Nun, in Kapitel 974 des Manga, hat Schöpfer Eiichiro Oda die Bombe endlich platzen lassen.

Wir sprechen eine obligatorische Spoilerwarnung aus!

One Piece: Der Verräter von Wa no Kuni

Das neueste Kapitel des Manga zu One Piece beginnt drei Monate vor den aktuellen Ereignissen, als Kurozumi Orochi erfährt, dass es den Samurai vor 20 Jahren tatsächlich gelungen ist, wie von Toki prophezeit, zu überleben und erneut in das Land zurückzukehren. Was den Shogun von Wa no Kuni verständlicherweise enorm verängstigt. Doch laut eigener Angabe ist es ihm gelungen, ein weiteres Mitglied der Kurozumi ausfindig zu machen, das Aufgrund seiner Herkunft alle Familienmitglieder verloren hat. Dieser Unbekannte würde ihm als Spion in den Reihen der Akazaya dienen und mit allen relevanten Informationen versorgen, bis er schließlich mit den anderen zusammen sterben soll.

Zurück in der Gegenwart wird Momonosuke und den anderen klar, dass ihre Pläne schon wieder durchkreuzt wurden. Der Hafen, an welchem sie sich mit ihren Verbündeten treffen wollten, war zerstört und von ihren Alliierten fehlt jede Spur. Kinemon fragt sich zwar, wer sie verraten haben könnte, doch glaubt er zu diesem Zeitpunkt, weder die Möglichkeiten zu haben dies herauszufinden, noch, dass es sonderlich relevant wäre. Und so steigt er mit den anderen in ein kleines Ruderboot, bereit, es mit Kaido und dem Shogun im Alleingang aufzunehmen. Sehr zum Entsetzen der ganzen Truppe sieht das Kanjuurou hingegen komplett anders und zeigt sich verblüfft darüber, dass niemandem aufgefallen sei, dass er der Verräter ist.

Er offenbart der Gruppe, dass sein voller Name Kanjuurou Kurozumi lautet und es ihm seit dem Tod seiner Eltern egal sei, wem er diene, solange er nur endlich sterben dürfe. So sei er es gewesen, der den raffinierten Plan des Treffpunktwechsels Tonoyasus zunichte gemacht hat und er war es auch, der Jack seine Vivre Card übergab, damit dieser Zou finden konnte. Wutentbrannt zieht Kinemon sein Schwert und zerteilt den Verräter, nur um verblüfft festzustellen, dass dieser sich noch immer im Hafen befindet, lachend über den Fehler seines einstigen Kameraden. Die Gestalt auf dem Boot war lediglich eine seiner Zeichnungen, die dank seiner Teufelskräfte zum Leben erwacht ist.