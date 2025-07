Octopath Traveler 0 – Collector’s Edition enthüllt für Switch, PS5, Xbox

Square Enix hat kürzlich die Collector’s Edition des neuesten Teils der beliebten Octopath Traveler-Reihe angekündigt: Octopath Traveler 0. Diese Ankündigung war eine Überraschung, die nicht während des Nintendo Direct Partner Showcase, sondern in einem speziellen Video von Hirohito Suzuki, dem Produzenten des Spiels, enthüllt wurde. Die Collector’s Edition bietet eine Mischung aus physischen und digitalen Inhalten und wird am 4. Dezember 2025 veröffentlicht, dem gleichen Tag wie die Standardedition. Sie ist für die Plattformen Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich.

Was ist in der Octopath Traveler 0 Collector’s Edition enthalten?

Welche besonderen Inhalte bietet die Collector’s Edition? Die Octopath Traveler 0 Collector’s Edition enthält einige faszinierende physische Gegenstände, die für Fans der Serie besonders interessant sein dürften. Dazu gehören:

Octopath Traveler 0 Standard Edition Game (für die Plattform deiner Wahl)

Octopath Traveler 0 Digital Deluxe Edition Upgrade Code

Ring des Flammenbringers (Ringgröße 21, basierend auf der japanischen Größe)

Traveler’s Playing Cards

8-seitige Würfel des Reichtums, der Macht und des Ruhms

Orsterra Kontinent-Karten-Spielmatte

Octopath Traveler Arrangements Break & Boost Vol.3 (Musik-CD)

Octopath Traveler 0 ART BOOKLET

Die Faszination der physischen Sammlerstücke

Warum sind die physischen Sammlerstücke so begehrt? Die physischen Sammlerstücke wie die 8-seitigen Würfel und die Spielkarten bieten nicht nur einen Sammlerwert, sondern laden auch dazu ein, eigene Spiele zu erfinden oder sie als Erinnerungsstücke in der Sammlung zu behalten. Diese Gegenstände sind eine wunderbare Ergänzung für jeden Fan der Serie und bieten einen tiefen Einblick in die Welt von Octopath Traveler.

Ein weiterer Anreiz der Collector’s Edition ist der Zugang zur Digital Deluxe Edition, die zusätzliche Inhalte und Boni bietet. Diese Kombination aus physischen und digitalen Inhalten macht die Collector’s Edition zu einer attraktiven Wahl für Fans und Sammler gleichermaßen.

Die Rolle der Nintendo Switch 2 im RPG-Markt

Warum wird die Nintendo Switch 2 zur bevorzugten Plattform für RPGs? Die Nintendo Switch 2 hat sich seit ihrer Veröffentlichung im Juni 2025 schnell zur bevorzugten Plattform für Rollenspiele entwickelt. Dank der verbesserten Hardware bietet sie eine bessere Leistung und Grafik, was sie ideal für Spiele wie Octopath Traveler 0 macht. Ihre Vielseitigkeit als Hybridkonsole, die sowohl im Handheld- als auch im TV-Modus genutzt werden kann, macht sie besonders attraktiv für RPG-Fans, die Wert auf Flexibilität legen.

Mit der Möglichkeit, Spiele sowohl physisch als auch digital zu erwerben, und einer breiten Palette an verfügbaren Titeln bietet die Nintendo Switch 2 eine ideale Plattform für Spieler, die in die epischen Abenteuer von Rollenspielen eintauchen möchten.

