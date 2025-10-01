Nuketown 2025 in Black Ops 7 – Remaster-Karte kurz nach Release verfügbar!

Call of Duty: Black Ops 7 wird vor dem Start von Season 1 eine weitere remasterte Karte erhalten. Activision hat bestätigt, dass Nuketown 2025 kurz nach dem Start des Spiels zurückkehren wird. Diese beliebte Karte wurde auch in Call of Duty: Black Ops 6 hinzugefügt, nur eine Woche nach dessen Veröffentlichung. Es scheint, dass Treyarch Studios ein ähnliches Muster für den neuesten Teil der Reihe verfolgen könnte.

Bekannte Karten und Neuerungen

Welche Karten werden in Black Ops 7 verfügbar sein? Nuketown hat sich als feste Größe in der Black Ops-Subserie etabliert, daher ist es keine Überraschung, dass die Karte in Black Ops 7 zurückkehren wird. Für diejenigen, die genug von den kleinen, schnellen Gefechten auf Nuketown haben, bringt Call of Duty: Black Ops 7 auch drei weitere ikonische Karten aus Black Ops 2 zurück. Zum Start werden insgesamt 18 Mehrspielerkarten verfügbar sein, von denen drei Remaster sind: Raid, Express und Hijacked.

Abgesehen von Nuketown wurde noch nicht bestätigt, welche weiteren Karten nach dem Launch hinzukommen werden. Doch Treyarch hat angekündigt, dass Fans mit Remakes von Karten aus Black Ops 2 rechnen können, die bisher noch nicht remastered wurden.

Beta-Phase und Belohnungen

Wann startet die Beta und welche Belohnungen gibt es? Während des jährlichen COD Next Events am 30. September 2025 bestätigten Activision und Treyarch, dass Nuketown 2025 in Call of Duty: Black Ops 7 kurz nach dem Start zurückkehren wird. Obwohl kein genaues Datum genannt wurde, ist es möglich, dass das Studio das gleiche Muster wie bei Black Ops 6 verfolgt und die Karte eine Woche nach dem Verkaufsstart veröffentlicht.

Diejenigen, die das Spiel vorbestellt oder einen Code durch verschiedene Aktionen erhalten haben, können ab dem 2. Oktober 2025 an der Beta von Call of Duty: Black Ops 7 teilnehmen. Wer keinen frühen Zugang hat, kann ab dem 5. Oktober 2025 die offene Beta auf der Plattform seiner Wahl ausprobieren.

Release und Verfügbarkeit

Wann erscheint Call of Duty: Black Ops 7? Call of Duty: Black Ops 7 erscheint offiziell am 14. November 2025. Spieler, die während der Beta aufleveln, können verschiedene In-Game-Belohnungen verdienen. Dazu gehören eine Visitenkarte, ein Emote, ein Sticker, ein Waffenbauplan, Operator-Skins und vieles mehr. Um alle Belohnungen freizuschalten und in das vollständige Spiel zu übernehmen, musst du das Level 30 erreichen.

Wie denkst du über die Rückkehr von Nuketown 2025 in Black Ops 7? Teile deine Meinung in den Kommentaren!