No Man’s Sky auf Nintendo Switch 2 – Riesiger Start-Rabatt überrascht Spieler

Nintendo hat mit der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 am 5. Juni 2025 die Gaming-Welt erneut auf den Kopf gestellt. Die Konsole bietet nicht nur eine verbesserte Hardware und Grafik, sondern auch spannende neue Spiele, die von den Gamern sehnlichst erwartet wurden. Eines dieser Spiele, die mit dem Launch der Konsole erschienen sind, ist No Man’s Sky von Hello Games. Überraschenderweise hat das Spiel bereits jetzt, nur zwei Tage nach dem Launch, eine große Preisreduzierung erfahren.

Ein unglaubliches Angebot

Warum ist das Nintendo Switch 2 Spiel bereits im Angebot? No Man’s Sky wurde mit einem satten Rabatt von 60 % im Nintendo eShop angeboten. Dieser Deal reduziert den Preis des Spiels von ursprünglich 59,99 Euro auf nur 23,99 Euro. Dieses Angebot gilt bis zum 17. Juni 2025 und ermöglicht es Spielern, eine aufpolierte Version von No Man’s Sky auf der neuen Nintendo Switch 2 zu erleben.

Im Gegensatz zu anderen Launch-Titeln wie Mario Kart World, das mit einem Preis von 80 Euro weiterhin unverändert bleibt, bietet No Man’s Sky zahlreiche Verbesserungen. Die Nintendo Switch 2 Edition des Spiels kommt mit vollem Multiplayer, hochauflösender Grafik, Touch-Steuerung, gesteigerten planetaren Details, höherer Auflösung der Benutzeroberfläche, höheren Bildraten, Gyro-Zielsteuerung sowie Cross-Play und Cross-Save-Funktionalität.

Was macht No Man’s Sky so besonders?

Was bietet No Man’s Sky auf der Nintendo Switch 2? No Man’s Sky ist ein Action-Adventure-Survival-Spiel, das sich um Erkundung, Überleben, Kampf und Handel dreht. Das Spiel wurde von Hello Games entwickelt und erlaubt es den Spielern, ein unendlich generiertes Universum mit über 18 Trillionen Planeten zu erkunden. Jeder Planet hat seine eigenen Ökosysteme und Lebewesen, die es zu entdecken gilt.

Die Nintendo Switch 2 Version des Spiels ermöglicht es, nahtlos von tiefem Weltraum zu planetaren Oberflächen zu fliegen, ohne Ladebildschirme. Dies eröffnet eine Welt voller einzigartiger Orte und Kreaturen, die niemand zuvor gesehen hat. Die Spieler können Ressourcen abbauen, um ihr Equipment zu verbessern oder mit außerirdischen Lebensformen zu handeln.

Lohnt sich der Download?

Wie viel Speicherplatz benötigt No Man’s Sky auf der Nintendo Switch 2? Spieler, die das Angebot im Nintendo eShop nutzen möchten, sollten beachten, dass sie 25 GB Speicherplatz für den Download einplanen müssen. Dies ist deutlich mehr als die 6,8 GB, die für die Nintendo Switch Version benötigt wurden. Der größere Speicherbedarf spiegelt die umfassenden Upgrades wider, die das Spiel erhalten hat.

No Man’s Sky hat seit seiner Erstveröffentlichung im Jahr 2016 eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Trotz eines anfänglichen holprigen Starts, bei dem das Spiel nicht alle versprochenen Features lieferte, hat Hello Games kontinuierlich Updates bereitgestellt, die das Spielerlebnis verbessern und erweitern. Dies hat das Spiel zu einem der größten Comeback-Erfolge in der Gaming-Welt gemacht.

Ein Blick in die Zukunft

Was erwartet die Spieler in der Zukunft von No Man’s Sky? Hello Games hat sich verpflichtet, das Spiel weiterhin mit bedeutenden Inhaltsupdates und Patches zu unterstützen, was die Spieler freuen dürfte. Die kontinuierliche Entwicklung und Verbesserung des Spiels zeigt, dass die Entwickler die Vision, die sie von Anfang an hatten, verwirklichen wollen.

Für alle, die sich für die neuesten Nachrichten, Gerüchte und Angebote rund um die Nintendo Switch 2 interessieren, bietet der Nintendo eShop regelmäßig attraktive Deals. Es bleibt spannend zu sehen, welche weiteren Überraschungen Nintendo und Entwickler wie Hello Games für die Zukunft bereithalten.

Was hältst du von diesem verlockenden Angebot? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!