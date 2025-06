Nintendo Switch 2 – Verbesserte Ladezeiten in Super Smash Bros. Ultimate

Die Nintendo Switch 2 hat zahlreiche Verbesserungen für Spiele erfahren, die ursprünglich auf der Nintendo Switch veröffentlicht wurden, darunter auch Super Smash Bros. Ultimate. Während das Spiel natürlicherweise besser läuft, gibt es ein großes Upgrade, das eines der nervigsten Probleme im Spiel behebt. Beim Wechseln der alternativen Kostüme eines Charakters, sowohl im Online- als auch im Offline-Modus, werden diese nun sofort geladen.

Auf der ursprünglichen Nintendo Switch wurde beim Auswählen eines Charakters in Super Smash Bros. Ultimate der Charakter sofort angezeigt. Doch beim Wechsel zu einem alternativen Kostüm gab es eine Verzögerung von mehreren Sekunden. LittleMacMainKo hat entdeckt, dass eine der unausgesprochenen Verbesserungen der Nintendo Switch 2 signifikant verbesserte Ladezeiten für dieses Feature sind.

Was bedeutet das für die Spieler?

Warum ist diese Verbesserung wichtig? Die Verzögerung war besonders bei Charakteren in der unteren Hälfte der Charakterliste störend. Normalerweise wurden Charaktere in der ersten Reihe schnell geladen, aber bei der Auswahl eines Charakters in der Mitte oder am Ende, wie Fuegro oder Sephiroth, sahen Spieler einen leeren Slot, bis das Spiel das richtige alternative Kostüm nachgeladen hatte.

Diese Verzögerung mag auf den ersten Blick nicht viel erscheinen, kann jedoch nervig werden, da man für jedes Match seinen Charakter und dessen Kostüm auswählen muss. Spieler hatten sich angewöhnt, die Position ihres favorisierten alternativen Kostüms auswendig zu lernen und entsprechend oft den passenden Knopf zu drücken. Mit diesem Update gehört dieses Problem der Vergangenheit an.

Probleme mit Mii-Kämpfern

Gibt es noch ungelöste Probleme? Trotz dieser erfreulichen Verbesserung sollten Spieler von Super Smash Bros. Ultimate auf der Nintendo Switch 2 ein weiteres Problem im Auge behalten, das die Mii-Kämpfer betrifft. Wählt man einen dieser Charaktere in einem Online-Match, kann das Spiel sofort enden. Spieler wird geraten, diese Charaktere zu meiden, bis Nintendo einen Patch veröffentlicht.

Die Nintendo Switch 2 hat also nicht nur die Performance von Super Smash Bros. Ultimate verbessert, sondern auch das Spielerlebnis durch schnellere Ladezeiten optimiert. Wie stehst du zu diesen Neuerungen und welchen Charakter spielst du am liebsten? Teile deine Meinung in den Kommentaren!