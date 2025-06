Nintendo Switch 2: So nutzt du einen Joy-Con als Maus – Möglichkeiten & Grenzen

Mit der Nintendo Switch 2 hat Nintendo nicht nur neue Hardware vorgestellt, sondern auch eine bislang undenkbare Funktion integriert: native Maussteuerung mit dem Joy-Con. Was früher nur über Umwege am PC möglich war oder in einzelnen Spielen funktionierte, ist nun direkt im Betriebssystem der Konsole verankert. Möglich macht das die überarbeitete Joy-Con-Generation – die Joy-Con 2 – mit einem integrierten optischen Sensor, der Bewegungen auf einer glatten Oberfläche wie eine klassische Maus erkennt.

Joy-Con als Maus auf der Nintendo Switch 2 – jetzt ganz offiziell

Anders als beim Vorgängermodell bietet die Switch 2 tatsächlich eine native Maussteuerung direkt im System. Das bedeutet: Du kannst im HOME-Menü, in den Systemeinstellungen und im Nintendo eShop mit einem einzelnen Joy-Con einen Bildschirm-Cursor steuern, indem du den Controller flach auf eine Oberfläche legst und bewegst – ganz wie eine klassische Maus.

Nintendo hat dafür sogar ein interaktives Tutorial eingebaut, in dem du Ballons auf dem Bildschirm durch Bewegungen mit dem Joy-Con platzen lassen kannst. Damit wird die neue Funktion spielerisch erklärt und eingeführt. Das Ganze fühlt sich intuitiv an und ist besonders für Nutzer:innen interessant, die eine präzisere Alternative zur typischen Sticksteuerung suchen.

Diese Neuerung ist Teil eines größeren Trends: Nintendo möchte die Benutzerfreundlichkeit verbessern und Barrierefreiheit fördern – mit Erfolg, denn die Joy-Con-Mausbedienung eignet sich auch für Menschen, die klassische Steuerungen schwer bedienen können.

Joy-Con 2 als Maus verwenden – so funktioniert’s

1. Joy-Con 2 in Mausposition bringen

Lege einen Joy-Con 2 seitlich auf eine glatte Oberfläche, sodass der integrierte optische Sensor auf die Fläche zeigt. Das System erkennt automatisch diese Position und aktiviert den Mausmodus.

2. Mauszeiger erscheint

Sobald der Mausmodus aktiviert ist, erscheint ein Cursor auf dem Bildschirm. Du kannst diesen durch Bewegen des Joy-Con über die Oberfläche steuern. Der rechte Stick des Joy-Con dient dabei als Scrollrad, ähnlich dem Mausrad eines PCs.

3. Tastenfunktionen im Mausmodus

Im Mausmodus bleiben bis zu zehn Tasten des Joy-Con 2 aktiv. Du kannst sie für verschiedene Aktionen nutzen, je nachdem, wie das Spiel oder die Anwendung sie belegt hat.

4. Wechsel zwischen Maus- und Controller-Modus

Du kannst jederzeit zwischen Maus- und Controller-Modus wechseln, indem du den Joy-Con wieder in die normale Position bringst oder ihn an die Konsole anschließt. Das System erkennt die Änderung automatisch und passt die Steuerung entsprechend an.

Joy-Con als Maus in Spielen – welche Games unterstützen es?

Die Maussteuerung funktioniert nicht nur im Menüsystem, sondern wird auch in verschiedenen Spielen aktiv genutzt. Nintendo und Drittanbieter entwickeln gezielt Spielmodi, die die neue Joy-Con-Technologie unterstützen – teils optional, teils als zentrales Spielelement.

Aktuelle Spiele mit Mausunterstützung durch Joy-Con 2:

Metroid Prime 4: Beyond – Switch 2 Edition

Erlaubt präzises Zielen und Scannen durch Maussteuerung mit dem Joy-Con. Die Steuerung kann im laufenden Spiel zwischen klassisch und Mausmodus gewechselt werden. Drag x Drive

Ein sportliches Rennspiel mit Basketball-Elementen, bei dem die Mausfunktion für Fahrzeugsteuerung und Zielmechaniken genutzt wird. Puyo Puyo Tetris 2S

Im neuen „Doubles“-Modus lässt sich das Spielfeld per Cursor umsortieren und drehen – präzise durch Joy-Con-Bewegungen. Super Mario Party Jamboree – Switch 2 Edition

Mehrere Minispiele wurden speziell für die neue Maussteuerung des Joy-Con 2 designt. Auch die Kamera und das Mikrofon der Switch 2 werden genutzt. Mouse Work

Ein reines Maus-Partyspiel von Nitrome. Alle Minispiele setzen die Joy-Con-2-Maussteuerung als zentrales Eingabekonzept voraus. Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

Enthält zwei neue Minispiele, die die Maussteuerung nutzen: „Luxencheer Rhythm Catch“ und „Ringabel’s Panic Cruise!“. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Bietet optionale Maussteuerung für präziseres Zielen und Navigieren im Spiel. Hogwarts Legacy – Switch 2 Edition

Unterstützt Maussteuerung für eine intuitivere Spielerfahrung. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Ermöglicht Maussteuerung für strategisches Platzieren von Einheiten und Befehlen. Sid Meier’s Civilization VII – Switch 2 Edition

Bietet Maussteuerung für eine präzisere Navigation und Steuerung im Spiel.

Diese Spiele zeigen: Nintendo und Partnerstudios setzen gezielt auf das neue Eingabemodell – sowohl zur Erweiterung bestehender Spielkonzepte als auch zur Entwicklung völlig neuer Ideen.

Joy-Con als Maus am PC – mit Tools immer noch beliebt

Auch abseits der Konsole sind Joy-Con beliebt – am PC lassen sie sich seit Jahren über Bluetooth verbinden und mit Tools wie BetterJoy, JoyCon Driver oder Steam’s Input-Konfiguration als Maus einsetzen.

So funktioniert’s:

Joy-Con per Bluetooth koppeln Passenden Treiber oder Software installieren (z. B. BetterJoy) Bewegungen und Tasten individuell konfigurieren Loslegen: Mauszeiger, Klicks, Scrollen – alles über den Joy-Con

Diese Nutzung ist besonders beliebt für:

Emulatoren und Retro-Gaming

Kreativsoftware (Musik, Kunst)

Präsentationen und Remote-Control

Accessibility-Lösungen

Die Switch 2 bringt echte Maussteuerung mit

Mit der Nintendo Switch 2 hat Nintendo ein Feature eingeführt, das lange für unmöglich gehalten wurde: eine native Maussteuerung über Joy-Con direkt im Systemmenü. Was früher nur in einzelnen Spielen möglich war, ist jetzt ein integraler Bestandteil der Bedienung.

Kombiniert mit den weiterhin möglichen PC-Anwendungen und der starken Einbindung in Spiele mit Pointer-Elementen wird der Joy-Con damit zu einem echten Hybrid-Eingabegerät.

Ob für komfortablere Menünavigation, kreative Interfaces oder Barrierefreiheit: Die Mausfunktion der Joy-Con 2 zeigt, wie viel Potenzial in scheinbar kleinen Innovationen steckt.