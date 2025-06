Nintendo Switch 2 mit Nintendo Today App-Feature – Kalender, Events und Spiele im Fokus

Die Vorfreude auf die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 am 5. Juni 2025 ist groß. Diese neue Hybrid-Konsole, die sowohl als tragbares Handheld als auch als stationäre Konsole verwendet werden kann, bietet zahlreiche Verbesserungen gegenüber ihrem Vorgänger. Dazu zählen ein größeres Display, mehr interner Speicher und aktualisierte Controller. Die Switch 2 unterstützt eine Auflösung von 1080p bei 120 Hz im Handheld-Modus und 4K bei 60 fps im Docked-Modus. Doch nicht nur die Hardware selbst steht im Fokus. Auch die dazugehörige App, Nintendo Today!, hat spannende neue Funktionen erhalten.

Neue Funktionen der Nintendo Today App

Was bietet die Nintendo Today App? Die Nintendo Today App ist ein digitaler Kalender und eine Nachrichtenplattform, die speziell für Nintendo-Fans entwickelt wurde. Sie informiert über kommende reale und In-Game-Events und bietet vielfältige Themen wie Super Mario, The Legend of Zelda oder Animal Crossing. Der neueste App-Update bringt zusätzliche Funktionen, die Spielern helfen, den Überblick über die zahlreichen Ankündigungen und Events rund um die bevorstehende Veröffentlichung der Switch 2 zu behalten.

Eine der spannendsten Neuerungen ist die Kalenderverknüpfung. Diese ermöglicht es, den in der App integrierten Kalender mit dem Kalender auf euren Smart-Geräten zu verbinden. Somit könnt ihr wichtige Events, wie Nintendo Direct-Termine oder Spielveröffentlichungen, nahtlos übertragen und verfolgen.

Verpassen Sie kein Update!

Wie hält Nintendo Today dich auf dem Laufenden? Neben der Kalenderverknüpfung gibt es jetzt auch eine Favoriten-Funktion. Mit dieser können Spieler Inhalte markieren, die sie besonders interessieren und später leicht wiederfinden möchten. Diese Funktion ist ideal, um Updates zu beliebten Spielen zu speichern und jederzeit darauf zurückzugreifen.

Zusätzlich wurde ein interaktives Widget für die Startseite von Mobilgeräten eingeführt. Dieses Widget bietet eine themenbezogene Ansicht des Kalenders und zeigt wichtige Informationen, selbst wenn die App geschlossen ist. So bleibt ihr immer über bevorstehende Events und Neuigkeiten informiert.

Die perfekte Vorbereitung auf die Switch 2

Welche Spiele werden erwartet? Die Veröffentlichung der Switch 2 verspricht ein aufregendes Jahr für Gamer. Viele neue Spiele und Ports werden erwartet, darunter Baldur’s Gate 3 und Fantasy Life i. Auch große Titel wie Final Fantasy VII: Remake und Elden Ring werden auf der neuen Konsole erscheinen. Mit der Nintendo Today App könnt ihr sicherstellen, dass ihr keine dieser Veröffentlichungen verpasst.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die neuen Funktionen der Nintendo Today App den perfekten Zeitpunkt haben, um euch auf das aufregende Jahr mit der Switch 2 vorzubereiten. Es bleibt spannend, wie Nintendo die App weiterentwickeln wird, um das Spielerlebnis noch organisierter und angenehmer zu gestalten.

Was haltet ihr von den neuen Funktionen der Nintendo Today App? Plant ihr, die Nintendo Switch 2 zu kaufen? Teilt eure Meinungen und Vorfreude in den Kommentaren!