Nintendo Switch 2: Alle Infos zum Release und wie du eine ergattern kannst

Die Nintendo Switch 2 steht kurz vor ihrer Veröffentlichung, und die Aufregung unter Gamern ist groß. Am 5. Juni 2025 soll die Konsole, die als Nachfolger der äußerst erfolgreichen Nintendo Switch fungiert, in den Handel kommen. Doch wie bei vielen neuen Konsolenveröffentlichungen wird es eine Herausforderung sein, eines dieser begehrten Geräte in die Hände zu bekommen, da die Nachfrage das Angebot voraussichtlich übersteigen wird.

Der Hype um die Nintendo Switch 2

Was macht die Nintendo Switch 2 so besonders? Die Nintendo Switch 2 verspricht einige aufregende Neuerungen, die sie von ihrem Vorgänger abheben. Mit einem größeren LCD-Display, mehr internem Speicher und verbesserten Controllern bietet sie eine Auflösung von 1080p und eine Bildwiederholrate von 120Hz im Handheld- oder Tischmodus. Im Dock-Modus erreicht sie sogar eine 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde. Diese technischen Verbesserungen, gepaart mit der Abwärtskompatibilität zu Switch-Spielen, machen sie zu einem Muss für viele Gamer.

Die Konsole wird sowohl physische Spielekarten als auch digitale Downloads über den Nintendo eShop unterstützen. Eine interessante Neuerung sind die sogenannten „Game-Key Cards“, die kein Spiel-Daten enthalten, sondern es dem Spieler ermöglichen, die Inhalte herunterzuladen. Damit erweitert Nintendo die Möglichkeiten für Spieler, ihre Spielebibliothek aufzubauen.

Strategien für den Kauf am Veröffentlichungstag

Wie kannst du deine Chancen auf eine Nintendo Switch 2 erhöhen? Am 5. Juni 2025 wird die Nintendo Switch 2 in begrenzter Stückzahl bei verschiedenen Einzelhändlern verfügbar sein. Walmart hat angekündigt, dass die Konsolen online ab dem 4. Juni um 21 Uhr PT (5. Juni, 6 Uhr CET) erhältlich sein werden. Es ist ratsam, sich frühzeitig in sein Kundenkonto einzuloggen und bereit zu sein, sobald die Bestände freigegeben werden.

Auch wenn Amazon noch keine offiziellen Verkäufe der Nintendo Switch 2 bekannt gegeben hat, könnte es sich lohnen, die Seite im Auge zu behalten, falls es zu einem überraschenden Verkauf kommt. Wichtig ist dabei, sicherzustellen, dass die Konsole direkt von Amazon und nicht von einem Drittanbieter verkauft wird.

Verfügbarkeit von Zubehör und Spielen

Welche Spiele und Zubehörteile sind verfügbar? Neben der Konsole selbst wird es auch eine Reihe von Zubehörteilen und Spielen geben, die ab dem 5. Juni erworben werden können. Hier ist eine Liste der voraussichtlichen Angebote bei Walmart:

Nintendo Switch 2 Kamera – 54,00 €

HORI Piranha Plant Kamera für Nintendo Switch 2 – 59,00 €

Nintendo Joy-Con 2 Radset (2 Stück) – 24,88 €

onn Game Controller kompatibel mit Nintendo Switch 2 – 19,67 €

onn Hardshell Tragekoffer kompatibel mit Nintendo Switch 2 – 17,88 €

onn microSDXC Express Card, 256 GB – 35,77 €

STREET FIGHTER 6 Luke amiibo – STREET FIGHTER Serie – 39,88 €

Luke amiibo – STREET FIGHTER Serie – 39,88 € Mario Kart World – 79,00 €

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo Switch 2 Edition – 69,00 €

Der Kampf um die Konsolen

Was passiert, wenn du keine Konsole bekommst? Wie bei jeder großen Konsolenveröffentlichung wird es viele unzufriedene Kunden geben, die keine Konsole ergattern konnten. Es ist zu erwarten, dass es in den Wochen nach dem Start zu weiteren zufälligen Nachlieferungen kommt. Daher sollte man die Augen offen halten und regelmäßig die Online-Shops der großen Händler überprüfen.

Die aktuelle Marktsituation, einschließlich der anhaltenden Zollproblematik, könnte den Druck auf die Käufer erhöhen, die normalerweise geduldiger wären. Dennoch bleibt zu hoffen, dass die Verfügbarkeit der Nintendo Switch 2 bis zur Weihnachtssaison 2025 deutlich verbessert wird.

Bist du bereit, dich in die Schlacht um eine Nintendo Switch 2 zu stürzen, oder wartest du lieber, bis sich der Ansturm gelegt hat? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit!