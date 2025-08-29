Nintendo plant großes Zelda-Jubiläum – Remasters und mehr für 2026 erwartet

Im kommenden Jahr wird die legendäre Videospielreihe The Legend of Zelda stolze 40 Jahre alt. Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass Nintendo große Pläne hat, um dieses Jubiläum gebührend zu feiern. Während das 40-jährige Jubiläum von Mario bisher wenig Beachtung fand, scheint Nintendo für die Feierlichkeiten rund um The Legend of Zelda auf eine umfassende Marketingkampagne zu setzen, die im Januar 2026 starten und das gesamte Jahr über andauern soll. Dies wurde von Nash Weedle, einem bekannten Nintendo-Insider, auf dem Podcast Attack the Backlog enthüllt.

Geplante Ankündigungen von Nintendo

Was können wir von den Feierlichkeiten erwarten? Die Feierlichkeiten könnten stark von Nostalgie geprägt sein, und es gibt Spekulationen über die Veröffentlichung von Remaster-Versionen beliebter Titel wie Ocarina of Time, Twilight Princess und The Wind Waker. Das sind Spiele, die in der Vergangenheit große Erfolge feierten und bei den Fans unvergessen sind.

Währenddessen können Updates und DLCs für das Ende des Jahres erscheinende Hyrule Warriors: Age of Imprisonment nicht ausgeschlossen werden. Ebenso wäre neuer Content für das erfolgreiche Tears of the Kingdom denkbar.

Erwartungen an neue Spiele

Können wir ein neues Hauptspiel erwarten? Es ist eher unwahrscheinlich, dass das nächste Hauptspiel der Serie bereits 2026 enthüllt wird. Zwischen der Veröffentlichung von Breath of the Wild und dessen Nachfolger Tears of the Kingdom vergingen fünf Jahre, und 2026 wäre erst drei Jahre nach letzterem. Kleinere Spin-Offs jedoch könnten durchaus Teil der Jubiläumspläne sein und die Tradition der Serie auf nostalgische Weise aufgreifen.

Ein weiteres Highlight könnte der in Arbeit befindliche Zelda-Film bei Sony Pictures sein, der Gerüchten zufolge als Trilogie geplant ist. Diese Filme könnten ebenfalls Teil der Feierlichkeiten werden und die Fans auf eine neue Art und Weise in die Welt von Hyrule entführen.

Die Bedeutung der Serie The Legend of Zelda

Warum ist The Legend of Zelda so populär? Seit der Veröffentlichung des ersten Spiels im Jahr 1986 hat sich The Legend of Zelda zu einer der erfolgreichsten und bekanntesten Spielereihen von Nintendo entwickelt. Die Serie kombiniert Action-Adventure mit Rollenspielelementen und ist bekannt für ihre packenden Geschichten, innovativen Gameplay-Mechaniken und unvergesslichen Charaktere.

Spiele wie Ocarina of Time und The Wind Waker sind heute als einige der besten Videospiele aller Zeiten anerkannt. Die Serie hat eine riesige Fangemeinde aufgebaut und sich im Laufe der Jahre immer wieder neu erfunden, ohne dabei ihren Kern zu verlieren.

Ein Blick auf die bisherigen Spiele

Welche Spiele sind besonders beliebt? Zu den bekanntesten und beliebtesten Spielen der Serie gehören Ocarina of Time, Twilight Princess und The Wind Waker. Jedes dieser Spiele hat durch seine einzigartige Atmosphäre und sein innovatives Gameplay Maßstäbe gesetzt und die Spielereihe weiter definiert.

Ocarina of Time war das erste Spiel der Serie mit 3D-Grafik und führte viele neue Features ein, die heute in 3D-Adventure-Spielen Standard sind. Twilight Princess überzeugte durch seine düstere Atmosphäre und epische Story. The Wind Waker beeindruckte mit seinem einzigartigen Cel-Shading-Grafikstil und der riesigen offenen Welt zum Erkunden.

Was denkst du über die möglichen Ankündigungen zum 40. Jubiläum von The Legend of Zelda? Welche Spiele oder Remaster würdest du dir wünschen? Teile uns deine Gedanken in den Kommentaren mit!