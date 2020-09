Dieser Game Boy läuft ohne Batterien, dafür mit Solarenergie

Der Game Boy war seiner Zeit ein kleiner Meilenstein Videospielbranche. Noch immer schwelgen wir in liebevollen, nostalgischen Erinnerungen, sobald wir das Retro-Exemplar in unseren Händen halten und an die guten alten Tage mit Super Mario und Tetris zurückdenken.

Einem Aspekt hat man sich bei der damaligen Herstellung jedoch nicht gewidmet: Der Umweltfreundlichkeit. Ein Team aus Informatikern der niederländischen TU in Delft hält dieses Thema jedoch für wichtiger denn je und hat sich an die Herstellung eines eigenen batterielosen Game Boys gemacht und eine energiesparende Emulationsoftware namens Energy Aware Gaming (ENGAGE) entworfen.

Nintendo: Der Game Boy wird mit dem Pocket zu neuem Leben erweckt

Der Game Boy mit Solar statt Batterie

Beim mobilen Zocken denken die meisten wohl eher an ihr Smartphone oder an ihre Nintendo Switch und beides setzt auf wiederaufladbare Akkus. Umweltsünder und Stromfresser sind es dennoch und damit nicht gerade ein hilfreicher Beitrag in Sachen Nachhaltigkeit und Klimawandel. Von den ökologischen Auswirkungen leistungsstarker Gaming-PCs fangen wir hier gar nicht erst an …

Der Game Boy mit der Engage-Softare will das jedoch besser machen und setzt auf Nintendos Retro-Modell aus dem Jahr 1989 mit Sonnenkollektoren und Energie per Tastendruck. Wie das in Aktion aussieht, zeigen die Macher in einem YouTube-Video:

Kann ich mit der Klima-Konsole alle GameBoy-Spiele zocken? Ja, durch die Emulationssoftware ist das tatsächlich möglich.

Es gibt jedoch einen allgemeinen Haken: Ihr könnt nur etwa 10 Sekunden spielen, bevor sich die Konsole ausschaltet. Euer Spielfortschritt wird zwar via Checkpointing-Technik gespeichert, um nach Neustart wieder dort weiterzumachen, wo ihr aufgehöht habt, anschließend muss der alternative Game Boy allerdings erst einmal per Knopfdruck und Solarenergie wieder aufgeladen werden.

Dem niedrigen Energieverbrauch zuliebe hat das batteriefreie Gerät zudem keinen Ton. In dieser Form ist der Solar-Game Boy jedoch ohnehin nicht zum Verkauf vorgesehen, sondern wird zunächst als Prototyp auf der digitalen UbiComp 2020 am 12. September 2020 präsentiert.

So sehen die Modelle aus – von Nintendo sind die jedoch nicht. © Engage

Schlussendlich soll das revolutionäre Gerät große Konsolenhersteller wie Sony, Microsoft und Nintendo mit ihrer Xbox, PlayStation und Switch wohl eher beweisen, dass Nachhaltigkeit in der Gaming-Branche durchaus geht. So möchte das Team hinter dem batterielosen GameBoy auch langfristig auf recyclebare Materialien setzen und sich damit Stück für Stück den Umweltauswirkungen von Videospielen entgegenstellen.