Pokémon Schwert und Schild: Die erfolgreichsten Pokémon-Spiele seit Jahrzehnten!

Obwohl Pokémon Schwert und Schild wirklich nicht bei jedem Pokémon-Fan gut ankommen, können die beiden Editionen für Nintendo Switch enorme Erfolge für sich verbuchen.

Pokémon Schwert und Schild gehören zu den meist verkauften Games für die Nintendo Switch

So gehören „Schwert und Schild“ (zusammengenommen) zu den sechs Nintendo Switch-Titeln, die sich bisher über 20 Millionen Mal verkaufen konnten.

Das sind die bislang erfolgreichsten Nintendo Switch-Games (Stand: 31. Dezember 2020):

Mario Kart 8 Deluxe: 33,41 Millionen (verkaufte Exemplare)

33,41 Millionen (verkaufte Exemplare) Animal Crossing: New Horizons: 31,18 Millionen

31,18 Millionen Super Smash Bros. Ultimate: 22,85 Millionen

22,85 Millionen The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 21,45 Millionen

21,45 Millionen Pokémon Schwert/Schild: 20,35 Millionen

20,35 Millionen Super Mario Odyssey: 20,23 Millionen

Pokémon Schwert und Schild im Test: Ein Pflichtkauf für jeden Pokémon-Fan?

Schwert und Schild sind die erfolgreichsten Pokémon-Spiele seit den Game Boy-Editionen!

Podiumsplatz unter den Pokémon-Spielen: Darüber hinaus sind „Schwert und Schild“ von allen Pokémon-Spielen erst jetzt das dritte Editionen-Paar, das sich über 20 Millionen Mal verkaufen konnte und rangiert auf dem dritten Platz der erfolgreichsten Pokémon-Spiele überhaupt. Nur die Teile für den Game Boy – also „Rot/Blau/Grün“ und „Gold/Silber“ – konnten sich besser verkaufen und die sind bekanntlich vor über 20 Jahren erstmals erschienen.

Das sind die erfolgreichsten Pokémon-Games (Stand: 31. Dezember 2020):

Pokémon Rot/Blau/Grün: 31,8 Millionen (verkaufte Exemplare)

31,8 Millionen (verkaufte Exemplare) Pokémon Gold/Silber: 23,1 Millionen

23,1 Millionen Pokémon Schwert/Schild: 20,35 Millionen

20,35 Millionen Pokémon Diamant/Perl: 17,67 Millionen

17,67 Millionen Pokémon X/Y: 16,49 Millionen

16,49 Millionen Pokémon Rubin/Saphir: 16,22 Millionen

16,22 Millionen Pokémon Sonne/Mond: 16,2 Millionen

Seit Pokémon Gold und Silber konnten sich keine Editionen mehr so gut verkaufen wie Pokémon Schwert und Schild. © The Pokémon Company / Nintendo

Da ist noch mehr drin: Während die Ursprungs-Editionen nicht mehr eingeholt werden dürften, könnten „Schwert und Schild“ in Zukunft durchaus noch „Gold und Silber“ hinter sich lassen. 1,3 Millionen Verkäufe wurden immerhin allein in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres erzielt (via Serebii).

Zudem erschien erst im letzten Herbst der zweite Teil des großen DLC-Pakets, der zahlreiche neue Inhalte in die Editionen brachte. Hier könnt ihr unser Review zu den Schneelanden der Krone durchlesen.

Nintendo Switch bricht weiteren Verkaufsmeilenstein und überholt Nintendo DS

Nintendo Switch nach wie vor sehr beliebt: Die aktuelle Hybridkonsole von Nintendo konnte sich bislang etwa 80 Millionen Mal absetzen und überholte damit erst kürzlich den Handheld-Rivalen Nintendo DS. Das geht aus offiziellen Angaben noch Nintendo hervor.

Gerade in der aktuellen Pandemie scheint die Nachfrage der Nintendo Switch nicht abzubrechen. Ganz im Gegenteil: Die meisten Menschen bleiben im Lockdown vermehrt zu Hause und finden mit der Nintendo-Konsole einen passenden Zeitvertreib. Pokémon-Fans können sich außerdem auf das Spin-off New Pokémon Snap freuen, das am. 30. April exklusiv für die Switch erscheint.

