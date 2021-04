New Pokémon Snap kaufen: Neue Pokémon-Fotosafari bei diesen Händlern

Das Pokémon-Remake des Nintendo 64-Klassikers „Pokémon Snap“ kehrt als New Pokémon Snap für die Nintendo Switch zurück. Mittlerweile lässt sich die neue Pokémon-Fotosafari bei allen gängigen Händlern bestellen!

„New Pokémon Snap“ könnt ihr bei den folgenden Händlern kaufen:

New Pokémon Snap – Speichergröße bekannt, Online-Features bestätigt

New Pokémon Snap jetzt für Nintendo Switch kaufen!

Was ist New Pokémon Snap? „New Pokémon Snap“ erschien am 30. April 2021 exklusiv für die Nintendo Switch und stellt den geistigen Nachfolger zum beliebten N64-Titel Pokémon Snap dar. Diesmal bereist ihr allerdings nicht etwa die Kanto-Region, sondern die sagenumwobene Lentil-Region. Hier lockt ihr in alter Pokémon-Manier zahlreiche Taschenmonster in unterschiedlichsten Umgebungen hervor und schießt ein Foto mit eurer Kamera. Im Bestfall knippst ihr so die schönsten Fotos aller Pokémon, die es in der Lentil-Region gibt.

Um dies zu bewerkstelligen, seid ihr in dem Neo-One unterwegs, einem Gefährt, das euch sicher durch die Region geleitet. Eure gesammelten Schnappschüsse werden vom kompetenten Professor Mirror bewertet. Schafft ihr es, das perfekte Foto zu schießen? Ihr könnt das Spiel jetzt hier kaufen:

Erforscht das Lumina-Phänomen: Bei eurer Expedition als Fotograf oder Fotografin untersucht ihr zudem das mysteriöse Lumina-Phänomen, durch dessen Wirkung einige Pokémon leuchten. Dieses Phänomen tritt ausschließlich in der Lentil-Region auf. Aber was steckt dahinter?

Der Trailer zur wunderschönen Pokémon-Fotosafari

Keine Frage, die Grafik hat sich seit dem N64-Ableger deutlich weiterentwickelt und „New Pokémon Snap“ präsentiert die Taschenmonster in einer hübschen, neuen Optik. Im diesem Trailer von Nintendo könnt ihr euch ein Bild davon machen, was euch bei der Nintendo Switch-Fotosession rund um Pikachu und Co. erwarten wird: