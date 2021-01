New Pokémon Snap: Nintendo bestätigt Release-Termin

Nintendo und The Pokémon Company basteln mit Bandai Namco an einem Remake zum allseits beliebten Abenteuer „Pokémon Snap“, das für den N64 erschien. Der Titel lautet New Pokémon Snap und bietet im Kern dasselbe wie das Urspiel. Eine Abenteuerreise, auf der ihr mit eurer Kamera die schönsten Bilder von den unterschiedlichsten Pokémon schießt – nur eben für die Nintendo Switch.

New Pokémon Snap: Release-Termin steht fest!

Während die Ankündigung noch kein Release-Termin für uns bereithielt, wissen wir jetzt dank eines Updates von Nintendo, dass der Titel am 30. April 2021 erscheint.

Wie, das soll Spaß machen? Und ob! Wer „Pokémon Snap“ nicht gespielt hat, sollte dem Remake unbedingt eine Chance geben. So stellt es doch eine willkommene Abwechslung zum Pokémon-Alltag da, in dem wir immer wieder Pokémon fangen, leveln und entwickeln.

Über 200 Pokémon warten in der Lental-Region auf euch in ihrer natürlichen Wildbahn. Ihr werdet durch einen wundervollen Archipel reisen und eure fotografischen Künste unter Beweist stellen müssen. Aber seht am besten selbst:

Wie ihr seht, stehen euch unterschiedliche Mittel zur Verfügung, um das perfekte Bild eines Pokémon zu schießen. So kommen Köder zum Einsatz, um die Pokémon in Position zu bringen.

Der Professor steht euch anschließend zur Seite und bewertet eure Fotos.

Was ist neu? In der Lental-Region gibt es einen besonderen Schimmer. Der spezielle Glanz nennt sich das Illumina-Phänomen. Doch viel ist noch nicht über dieses Element bekannt. Wir werden im Spielverlauf mehr über dieses ominöse Vorkommnis erfahren.