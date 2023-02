© YouTube: There oughta be / Rockstar Games

Letzten Mittwoch wurde die mit Spannung erwartete erste Nintendo Direct-Präsentation des Jahres veröffentlicht. Darin kündigte der japanische Videospielkonzern überraschend die sofortige Veröffentlichung von Metroid Prime Remastered für die Nintendo Switch an.

Außerdem wurde ein neuer Trailer zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gezeigt, welches am 12. Mai 2023 erscheint.

Für Retrofans und Abonennten des Nintendo Switch Online-Pakets aber besonders interessant war sicherlich die Ankündigung, dass ab sofort auch Game Boy– und Game Boy Advance-Spiele auf der Switch spielbar sind.

Die reguläre Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online kostet für eine Einzelkonsole 19,99€ pro Jahr und beinhaltete bisher unter anderem die Möglichkeit, NES– und SNES-Titel spielen zu können.

Mit dem zusätzlich buchbaren Erweiterungspaket zahlt man 39,99€ im Jahr und erhielt bislang außerdem Zugriff auf Spiele, die für das Nintendo 64 und den Sega Mega Drive erschienen sind. Zuletzt wurde hier das lang erwartete Goldeneye 007 hinzugefügt.

Spiele für Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance!

In der neuen Nintendo Direct-Ausgabe kündigte Nintendo nun an, dass der Online-Mitgliedschaft ab sofort Game Boy- und Game Boy-Advance-Spiele hinzugefügt werden. Erstere umfassen sowohl reguläre Game Boy-Spiele als auch solche, die für den Game Boy Color erschienen sind. Letztere erhält man nur als Abonnent des teureren Erweiterungspakets.

Der Game Boy gilt als eine der erfolgreichsten Videospielkonsolen der Geschichte und bietet eine riesige Bibliothek an Spielen. Auf der Nintendo Switch sind leider vorerst nur neun davon spielbar:

„Tetris“

„Gargoyle’s Quest“

„Metroid II – Return of Samus“

„Super Mario Land 2 – Six Golden Coins“

„Game & Watch Gallery 3“

„Wario Land 3“

„The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX“

„Alone in the Dark – The New Nightmare“

„Kirby’s Dream Land“

Nintendo hat jedoch bereits die Veröffentlichung weiterer Spiele angekündigt, darunter Kirby’s Tilt ‚N Tumble, Pokémon Trading Card Game sowie die beiden „Zelda“-Titel Oracle of Seasons und Oracle of Ages. Man kann nur hoffen, dass angesichts der Masse an für den Game Boy (Color) erschienen Spielen dem Nintendo Switch Online-Service in nicht zu großen, regelmäßigen Abständen neue Titel hinzugefügt werden!

Spielt ihr einen der Game Boy-Titel auf der Switch, könnt ihr übrigens auswählen, ob die Grafik im grünlichen Ton des ursprünglichen Game Boy erscheinen soll, im klareren Schwarzweiß des Game Boy Pocket oder farbig wie einst auf dem Game Boy Color.

„The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX“ für den Game Boy Color ©Nintendo

Maue Spielauswahl zum Start, dafür Multiplayer-Optionen

Die Liste an Game Boy Advance-Titeln ist zum Start des Service sogar noch kürzer. Sie umfasst folgende Spiele:

„Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3“

„Mario Kart: Super Circuit“

„WarioWare, Inc.: Minigame Mania“

„Mario & Luigi: Superstar Saga“

„Kuru Kuru Kururin“

„The Legend of Zelda: The Minish Cap“

Warum mit „Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3” bereits die dritte Version von „Super Mario Bros. 3““” für den Nintendo Switch Online-Service veröffentlicht wird, weiß wohl nur Nintendo selbst.

Immerhin wurde die Veröffentlichung weiterer Game Boy Advance-Titel ebenfalls bereits angekündigt (darunter Metroid Fusion, „Golden Sun“, Fire Emblem und mehr).

Sofern die Spiele einen Mehrspielermodus bieten, können sie auf der Nintendo Switch alle entweder mit Freunden online oder im lokalen Multiplayermodus (mit zwei Switch-Konsolen) zu zweit gespielt werden. Weiterhin gibt es wie von den anderen Spielebibliotheken gewohnt die Möglichkeit, jederzeit zu speichern oder ein Stück zurückzuspulen.