Nintendo hält morgen die erste große Nintendo Direct des Jahres ab. Das wurde soeben offiziell angekündigt. Wir wissen auch schon, wann und wie lang das Event stattfindet. Welche Inhalte uns erwarten, wurde leider noch nicht genau verraten, wir haben aber ein paar Ideen dazu.

Nintendo Direct: Erste Nintendo-Show des Jahres schon morgen

Endlich offiziell! Nachdem es lange und viele Gerüchte sowie Spekulationen um das nächste Nintendo-Showcase gab, steht jetzt endlich offiziell fest, wann es kommt. Schon morgen, wie jetzt von Nintendo selbst auf Twitter angekündigt wurde.

Was? Die nächste Nintendo Direct-Show

Die nächste Nintendo Direct-Show Wann genau? Morgen, am 8. Februar, um 23 Uhr Mitteleuropäischer Zeit

Morgen, am Mitteleuropäischer Zeit Wo? Auf dem YouTube-Kanal von Nintendo

Auf dem YouTube-Kanal von Nintendo Wie lange? Das Showcase soll ungefähr 40 Minuten dauern.

Hier könnt ihr euch sogar schon eine Erinnerung einrichten, wenn ihr wollt. Der Livestream findet in ungefähr 31 Stunden statt:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Das könnte bei der Nintendo Direct gezeigt werden

Fest steht es noch nicht, aber da gibt es durchaus einige Kandidaten, die uns in den Sinn kommen. Nintendo selbst gibt lediglich die folgende Information preis:

„40 Minuten Informationen, die sich vor allem auf Nintendo Switch-Spiele fokussieren, die in der ersten Hälfte von 2023 erscheinen.“

Zelda: Tears of the Kingdom fällt allen Fans da natürlich als erstes ein. Der Nachfolger zu „Zelda: Breath of the Wild“ soll am12. Mai erscheinen und wurde bisher noch nicht in epischer Breite und so richtig ausführlich vorgestellt. Die Chancen stehen also sehr gut, dass wir morgen Abend endlich mehr darüber erfahren.

Hollow Knight: Silksong? Mit etwas Glück erscheint das „Hollow Knight“-Sequel in der ersten Jahreshälfte 2023. Dann könnten wir bei der Nintendo Direct morgen auf jeden Fall mehr davon zu sehen bekommen. Aber hier stehen die Chancen deutlich schlechter als bei Zelda, es gibt noch keinen offiziellen Releasetermin.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp könnte ebenfalls gut und gerne morgen bei der Nintendo Direct-Show gezeigt werden. Die Neuauflage der Taktik-Klassiker sollte eigentlich schon längst erschienen sein.

Freut ihr euch auf die Nintendo Direct morgen Abend? Auf welche Spiele hofft ihr? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.