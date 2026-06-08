Nintendo Direct am 9. Juni 2026 bestätigt – Startzeit, Dauer, Treehouse

Nintendo hat den nächsten großen Nintendo Direct-Termin offiziell bestätigt: Die Präsentation läuft am 9. Juni 2026 und soll einen Ausblick darauf geben, was Nintendo für den Rest von 2026 und darüber hinaus plant. Nach Monaten voller Spekulationen bekommt die Community damit endlich einen festen Termin, an dem Nintendo neue Spiele, Updates und möglicherweise auch größere Überraschungen aus dem Hut ziehen dürfte.

Interessant ist vor allem der Kontext: Nintendos offizieller Release-Kalender für 2026 wirkt bislang vergleichsweise offen. Bestätigt ist unter anderem ein neues Star Fox, das im Juli 2026 erscheinen soll. Alles Weitere ist bislang eher ein großes Fragezeichen, was die Erwartungen an diese Direct zusätzlich anheizt.

Termin, Uhrzeit und Umfang der Präsentation

Wann startet die Nintendo Direct in Deutschland? Nintendo nennt als Startzeit 7:00 Uhr PT beziehungsweise 10:00 Uhr ET. Umgerechnet bedeutet das für Deutschland: 16:00 Uhr (MESZ) am 9. Juni 2026.

Auch zur Länge macht Nintendo konkrete Angaben. Die Nintendo Direct soll rund 50 Minuten dauern. Direkt im Anschluss folgt außerdem ein Nintendo Treehouse-Segment, in dem Spiele live gezeigt werden. Für die gesamte Treehouse-Übertragung sind rund 95 Minuten angesetzt.

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Programmpunkt Datum Uhrzeit (Deutschland) Dauer Nintendo Direct 9. Juni 2026 16:00 Uhr (MESZ) ca. 50 Minuten Nintendo Treehouse (im Anschluss) 9. Juni 2026 direkt nach der Direct ca. 95 Minuten (gesamt)

Das könnte Nintendo thematisch in den Fokus rücken

Welche Themen sind für Juni 2026 besonders wahrscheinlich? Nintendo selbst bleibt inhaltlich erwartungsgemäß vage, doch die Stoßrichtung ist klar: Es geht um Pläne für 2026 und darüber hinaus. Weil der bisher bestätigte Fahrplan überschaubar ist, dürfte ein großer Teil der Show aus neuen Ankündigungen, Release-Terminen und konkreteren Einblicken bestehen.

Ein naheliegender Kandidat ist Star Fox, das bereits für Juli 2026 bestätigt ist. Eine Direct kurz vor dem Sommer-Release wäre der perfekte Ort für Gameplay, Details zu Inhalten und vielleicht auch einen genaueren Blick auf das, was Nintendo mit der Marke vorhat.

Spannend ist außerdem, dass in der offiziellen Einordnung auch die Nintendo Switch 2 auftaucht. Das muss nicht automatisch Hardware-News bedeuten, kann aber ein Hinweis darauf sein, dass Nintendo in dieser Direct stärker betont, welche Spiele und Features die neue Plattform im weiteren Jahresverlauf tragen sollen.

Warum das Treehouse-Format diesmal wichtig sein könnte

Wofür steht Nintendo Treehouse nach einer Direct? Während die Direct typischerweise in schneller Taktung Trailer und Ankündigungen abfeuert, ist Treehouse oft der Moment, in dem man sieht, wie sich Spiele tatsächlich spielen. Das gilt besonders dann, wenn Nintendo viele Neuankündigungen bringt, bei denen noch echte Einordnung fehlt.

Die Kombination aus 50 Minuten Direct plus Live-Demos im Anschluss deutet darauf hin, dass Nintendo mehr als nur Teaser im Gepäck haben könnte. Wenn dir reine Cinematic-Trailer zu wenig sind, ist Treehouse traditionell der Teil, der am ehesten Antworten liefert, etwa zu Spielgefühl, Interface, Performance oder dem generellen Umfang.

Was erhofft ihr euch von der Nintendo Direct am 9. Juni 2026 am meisten, und welche Reihe sollte 2026 dringend zurückkehren? Schreibt es gerne in die Kommentare.