Ninja Gaiden 4 kommt zu Xbox Game Pass im Oktober 2025 – Alle neuen Spiele!

Microsoft hat offiziell die Xbox Game Pass Ultimate Wave 1 Aufstellung für Oktober 2025 bekanntgegeben. Die Liste umfasst zehn Spiele, wobei Ninja Gaiden 4 als Highlight am 21. Oktober 2025 veröffentlicht wird. Mit dieser Ankündigung hat Microsoft von seinem üblichen Muster abgewichen, neue Xbox Game Pass Lineups dienstags anzukündigen und hat stattdessen die erste Oktober-Aufstellung an einem Mittwoch bekannt gegeben.

Die kommende Spieleauswahl im Oktober 2025

Welche Spiele sind Teil der Xbox Game Pass Ultimate Lineup? Neben Ninja Gaiden 4, das die Liste anführt, umfasst die neue Auswahl weitere interessante Titel. Vier von ihnen waren bereits bekannt, darunter Supermarket Simulator, das ohne Vorankündigung veröffentlicht wurde und sowohl im Ultimate als auch im kürzlich eingeführten Xbox Game Pass Premium-Tier verfügbar ist. Zu den neuen Spielen gehören außerdem The Casting of Frank Stone, Der Grinch: Weihnachtliche Abenteuer und Evil West.

Baldur’s Gate: Enhanced Edition und Baldur’s Gate 2: Enhanced Edition sind ebenfalls Teil der Aufstellung, allerdings sind deren Cloud- und Konsolenversionen seit Juni 2025 auf Xbox Game Pass Ultimate verfügbar. Nun plant Microsoft, die PC-Originale hinzuzufügen.

Details zu den Veröffentlichungen

Wann erscheinen die neuen Spiele auf dem Xbox Game Pass? Die folgenden Spiele sind für die kommende Zeit eingeplant:

Spiel Game Pass Tier(s) Plattform(en) Datum Notizen Supermarket Simulator Ultimate, PC, Premium Cloud, Konsole, PC 8. Oktober 2025 Bereits verfügbar Baldur’s Gate: Enhanced Edition Ultimate, Premium, PC PC 9. Oktober 2025 Konsolen- und Cloud-Versionen seit Juni 2025 verfügbar Baldur’s Gate 2: Enhanced Edition Ultimate, Premium, PC PC 9. Oktober 2025 Konsolen- und Cloud-Versionen seit Juni 2025 verfügbar The Casting of Frank Stone Ultimate, Premium, PC Cloud, PC, Series 14. Oktober 2025 Der Grinch: Weihnachtliche Abenteuer Ultimate, Premium, PC Cloud, Konsole, PC 15. Oktober 2025 Ninja Gaiden 4 Ultimate, PC Cloud, PC, Series 21. Oktober 2025 Day-One-Veröffentlichung Evil West Ultimate, Premium, PC Cloud, Konsole, PC 21. Oktober 2025 Rückkehrendes Spiel, zuletzt verfügbar März 2024–März 2025



Zusätzlich werden am 15. Oktober 2025 drei weitere Titel auf Xbox Game Pass Premium verfügbar sein: Eternal Strands, Ninja Gaiden 2 Black und He Is Coming.

Veränderungen im Abo-Modell

Was ist neu bei den Xbox Game Pass Abonnements? Der Xbox Game Pass Premium-Tier ersetzt das bisherige XGP Standard-Abo und bietet nun Zugang zu PC-Spielen, was beim Standard-Abo nicht der Fall war. Dieses neue Modell ist mit 17,99 € pro Monat auch drei Euro teurer. Bestehende XGP Standard-Mitglieder behalten jedoch ihren alten Preis, solange sie weiterhin abonniert bleiben.

Zum Abschluss des Monats wird Microsoft voraussichtlich wieder zu seinem üblichen Dienstag-Muster für die Ankündigung der zweiten Oktoberhälfte zurückkehren. Bist du bereit für die neuen Spiele? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!