New Free Persona 5: The Phantom X – Überzeugt mit starkem JRPG-Feeling

Persona-Fans können sich freuen: Ein neuer kostenloser Persona-Titel ist auf Steam erschienen und zieht positive Bewertungen an. Während viele gespannt auf den nächsten großen Release der Serie warten, bietet Persona 5: The Phantom X eine spannende Abwechslung. Das Spiel ist ein Free-to-Play-Gacha-Titel, ähnlich wie Genshin Impact, und wurde ursprünglich Ende 2024 exklusiv im Osten für Mobilgeräte veröffentlicht. Seit dem 25. Juni 2025 ist es nun auch im Westen verfügbar.

Ein bemerkenswertes Merkmal von Persona 5: The Phantom X ist seine Verfügbarkeit auf mehreren Plattformen. Neben Steam kannst du es auch im Apple App Store und im Google Play Store für mobile Geräte herunterladen. Diese Vielfalt an Optionen macht es für Spieler leicht zugänglich, und die bisherigen Rückmeldungen sind überwiegend positiv.

Die ersten Eindrücke der Spieler

Wie kommen Gacha-Elemente bei Persona-Fans an? Gacha-Spiele können für viele zunächst abschreckend wirken, insbesondere wenn es um die Monetarisierung geht. Doch die ersten Steam-Bewertungen für Persona 5: The Phantom X sind überraschend positiv. Die meisten negativen Kommentare beziehen sich eher auf die generelle Abneigung gegenüber Gacha-Spielen als auf spezifische Probleme mit diesem Titel.

Ein häufiges Lob von Spielern ist, dass sich Persona 5: The Phantom X wie ein vollwertiges Persona-Spiel anfühlt. Ein Rezensent beschreibt es als „mehr JRPG als Gacha“ und lobt seine Großzügigkeit im Vergleich zu anderen Free-to-Play-Titeln. Für viele fühlt es sich an wie ein echter Teil der Persona-Reihe, mit einer neuen Besetzung und einer frischen Story, die dennoch den ikonischen Charme der Franchise einfängt.

Herausforderungen und Erfolge

Welche Herausforderungen gibt es beim Spielen? Einige Spieler bemängeln, dass das Spiel nur in Japanisch und Englisch verfügbar ist. Andere kritisieren, dass es durch die vielen Aufforderungen, Geld für In-Game-Währungen auszugeben, fast wie eine Werbeplattform wirkt. Dennoch hat Persona 5: The Phantom X einen soliden Start hingelegt und erreichte in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung über 33.800 gleichzeitige Spieler auf Steam.

Für Fans, die nichts gegen ein bisschen Gacha-Gaming haben, ist das kostenlose Spiel einen Blick wert. Es bietet eine neue Möglichkeit, in die Welt von Persona einzutauchen, während auf Persona 6 gewartet wird.

Deine Meinung zählt!

Hast du Persona 5: The Phantom X schon ausprobiert? Wenn ja, wie sind deine Eindrücke? Teile deine Meinung in den Kommentaren unten!