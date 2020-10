Neue Warzone-Karte in Call of Duty: Black Ops Cold War vorab gezeigt?

Mit dem nächsten CoD-Ableger Call of Duty: Black Ops Cold War soll es unter anderem eine neue Warzone-Karte geben. Diese Karte konnte wohl schon jetzt vorab enthüllt werden, noch bevor die große Closed-Beta-Phase des Spiels beginnt. Wobei unklar ist, ob wir hier überhaupt die Warzone-Integration zu Gesicht bekommen werden. Vielleicht wird dieser Teil des Spiels auch erst zum Release freigeschaltet.

Aber wie könnte die Warzone-Karte aussehen? Einen kleinen Ersteindruck von der neuen Warzone-Map erhalten wir wohl schon hier im nachfolgenden Schaubild:

A first look at the Warzone map in Black Ops Cold War! pic.twitter.com/NzfwxBPmxB — ModernWarzone (@ModernWarzone) October 14, 2020

Die Bilder stammen aus dem neuen Trailer, der den Fireteam: Dirty Bomb (40-Spieler-Modus) vorstellt. Am Ende des Trailers sind jene 10 Sekunden zu sehen, die die neue Warzone-Karte präsentieren.

Wie für eine Battle Royale typisch springt der Charakter aus dem Flugzeug über die Karte ab, also alles wie gehabt.

Wichtig ist, dass es im ersten Moment so wirkt, als wäre es lediglich die Karte zu Fireteam, doch wir wissen bereits aus der Vergangenheit, dass diese Karte auch für Warzone Verwendung finden dürfte, worauf CoD-Insider Tom Henderson noch einmal hinweist.

Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone finden zusammen!

So oder so wäre es in jedem Fall wünschenswert eine neue Karte für den Battle-Royale-Modus Warzone zu erhalten, sodass der BR-Alltag im CoD-Universum ein wenig an nötiger Frische erhält.

Treyarch, Raven Software oder Activision haben bis jetzt noch nichts diesbezüglich bestätigt, doch wir werden die neue Warzone-Karte wohl schon bald zu Gesicht bekommen. Sie haben hingegen hochoffiziell bestätigt, dass CoD: Black Ops Cold War ein offizieller Teil von Warzone wird. Immerhin. Wie die Integration der beiden Spiele aussieht, wird sich zeigen.

Call of Duty: Black Ops Cold War erscheint am 13. November 2020 für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC.

Hier gibt es einen Ersteindruck vom neuen Zombies-Modus, der einmal mehr ein Teil des Spiels darstellen wird:

