Neue Spiele im Xbox Game Pass September 2025 – Diese Highlights erwarten dich!

Xbox Game Pass hat die vollständige Liste der Spiele bekannt gegeben, die bis Ende September 2025 dem Dienst hinzugefügt werden. Insgesamt 13 neue Titel erweitern die Bibliothek und bieten damit noch mehr Auswahl für dich als Abonnent. Dies ist Teil der monatlichen Updates, mit denen Xbox Game Pass sowohl ältere als auch neue Spiele am Veröffentlichungstag bereitstellt.

Die neuen Spiele im September 2025

Welche Spiele werden im September 2025 hinzugefügt? Diesen Monat kannst du dich auf eine Vielzahl an Spielen freuen, darunter einige große Titel und interessante Nischenoptionen. Zu den Highlights zählen:

Assassin’s Creed Mirage – Ein Abenteuer im Bagdad des 9. Jahrhunderts, das zur Rückkehr zu den Wurzeln der Serie einlädt.

Persona 4 Golden – Ein gefeiertes Rollenspiel, das dich in eine mysteriöse Mordserie im ländlichen Japan eintauchen lässt.

Dragon Age: The Veilguard – Ein episches Rollenspiel von BioWare, in dem du die Welt vor alten Göttern retten musst.

– Ein episches Rollenspiel von BioWare, in dem du die Welt vor alten Göttern retten musst. Gears of War: Reloaded – Ein Remastering des legendären Shooters, jetzt auch für PlayStation verfügbar.

Diese Spiele ergänzen die bestehenden Titel und bieten dir eine spannende Auswahl an Spielgenres und Geschichten.

Vorteile des Xbox Game Pass

Warum lohnt sich der Xbox Game Pass? Der Xbox Game Pass bietet dir die Möglichkeit, eine große Auswahl an Spielen ohne zusätzliche Kosten auszuprobieren. Neben den monatlichen Updates erhältst du auch exklusive Rabatte auf Spielekäufe und deren DLCs. Besonders attraktiv ist die Game Pass Ultimate-Version, die dir zusätzlich Zugang zu Xbox Cloud Gaming bietet.

Seit der Einführung im Jahr 2017 hat sich der Xbox Game Pass als eine der führenden Plattformen für Spieleabonnements etabliert. Der Dienst bietet eine breite Palette von Spielen, die sowohl von Xbox Game Studios als auch von Drittanbietern stammen.

Rückblick auf den August 2025

Welche Spiele wurden im August 2025 hinzugefügt? Der August war ein starker Monat für den Xbox Game Pass, als große Titel wie Assassin’s Creed Mirage und Dragon Age: The Veilguard hinzugefügt wurden. Diese Veröffentlichungen haben die Abonnenten begeistert und die Attraktivität des Dienstes weiter gesteigert.

Auch Gears of War: Reloaded, das Remake des klassischen Shooters, hat seinen Weg in die Bibliothek gefunden und bietet dir eine verbesserte grafische Darstellung und einige neue Features, die das Spielerlebnis auffrischen.

Die Zukunft des Xbox Game Pass

Was erwartet dich in der Zukunft? Microsoft hat weiterhin große Pläne für den Xbox Game Pass und beabsichtigt, das Angebot kontinuierlich zu erweitern. Durch die Integration neuer Titel und den Fokus auf exklusive Veröffentlichungen bleibt der Game Pass ein attraktives Angebot für alle Spieleliebhaber.

Der Dienst bietet dir die Möglichkeit, neue Spiele zu entdecken und Klassiker zu genießen, ohne den vollen Kaufpreis zahlen zu müssen. Dies macht den Xbox Game Pass zu einem unverzichtbaren Teil der Gaming-Strategie von Microsoft.

Was hältst du von den neuen Spielen im Xbox Game Pass? Teile deine Meinung in den Kommentaren!