Neue SHiFT-Codes in Borderlands 4 – Hol dir 5 Halloween-Items!

Gearbox hat vor kurzem einen spannenden neuen SHiFT-Code für Borderlands 4 veröffentlicht, der dir fünf schaurige Ingame-Gegenstände bietet. Diese Veröffentlichung ist Teil des aktuellen Horrors of Kairos Halloween-Mini-Events und bringt eine festliche Atmosphäre ins Spiel, die du nicht verpassen solltest.

Halloween-Gegenstände durch neuen SHiFT-Code

Welche Gegenstände kannst du freischalten? Mit dem Code „3S6BB-ZXT93-KRT3W-BT3T3-JW6TZ“ kannst du den „Gourd Your Loins“-Kopf für alle vier Kammerjäger in Borderlands 4 sowie die „Hex Appeal“-Waffenskin freischalten. Der „Gourd Your Loins“-Kopf ist eine Kürbiskopfmaske, die perfekt zur Halloween-Stimmung passt.

Dieser SHiFT-Code ist bis zum 31. Dezember 2030 gültig, also hast du reichlich Zeit, ihn zu nutzen. Dennoch lohnt es sich, den Code jetzt einzulösen, um die Halloween-Stimmung voll auszukosten, bevor die Feiertage vorbei sind.

Weitere aktive SHiFT-Codes

Welche weiteren SHiFT-Codes sind derzeit aktiv? Neben dem neuen Halloween-Code gibt es noch andere aktive Codes, die du nutzen kannst:

T9RJB-BFKRR-3RBTW-B33TB-KCZB9 – 1 Goldener Schlüssel

JS63J-JSCWJ-CFTBW-3TJ3J-WJS5R – Break Free Pack

JZ6BJ-SBR5J-WF3BK-BT3BB-TX9HB – Amons Kultklassiker Skin

TZXT3-XJXCB-CXBJW-BTTJT-9SK6B – Rafas Sparretter Skin

J96JT-BCXKT-C6JJ5-JTJBB-BZTXJ – Harlowes Maliwannabee Skin

BZ6JJ-CB6CT-WXJJW-3TT3B-56FZ5 – Vex‘ Massenmarkt Appeal Skin

Horrors of Kairos Event und zukünftige Updates

Wie lange dauert das Horrors of Kairos Event? Das Horrors of Kairos Event läuft bis zum 6. November 2025, und Gearbox hat noch viele weitere spannende Inhalte für die kommenden Monate geplant. Ein besonderes Highlight auf der Post-Launch-Roadmap ist das bevorstehende Story-Pack, das Anfang nächsten Jahres veröffentlicht wird.

Borderlands 4 hat bereits eine beeindruckende Basis und das Horrors of Kairos Event ist nur der Anfang von vielen spannenden Updates. Es ist eine aufregende Zeit, ein Teil der Borderlands-Community zu sein, denn es gibt noch viel mehr zu entdecken und freizuschalten.

Was hältst du von den neuen SHiFT-Codes und dem Horrors of Kairos Event? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren!