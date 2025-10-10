Neue Shift-Codes für Borderlands 4 – Sichere dir exklusive Beute bis Oktober 2025

In Borderlands 4 kannst du noch bis zum 11. Oktober 2025 drei neue Shift-Codes einlösen, die dir besondere Beutestücke eröffnen. Trotz der Vielzahl an Shift-Codes, die seit dem Release des Spiels verfügbar sind, haben die meisten eine begrenzte Gültigkeitsdauer. Daher solltest du diese Gelegenheit nicht verpassen.

Was sind Shift-Codes?

Wie funktionieren Shift-Codes in Borderlands 4? Shift-Codes sind spezielle Codes, die dir im Spiel besondere Belohnungen verschaffen. In Borderlands 4 erhältst du mit den aktuellen Codes je einen goldenen Schlüssel, der exklusive Beutestücke freischalten kann. Diese Codes sind jedoch nur für Borderlands 4 gültig und nicht für andere Spiele der Serie.

Die Aktion endet am 11. Oktober 2025 um 00:32 Uhr deutscher Zeit (CET). Die Codes wurden von Randy Pitchford, dem CEO von Gearbox, bereitgestellt. Es handelt sich um die folgenden Codes:

TZ6TT-FKBKB-W6T35-BTTB3-636SR

JH63B-S5TK3-KFJJC-BBB3T-5KR63

T963J-TRBKB-56JBW-3BJBJ-ZZ3JR

Wie löst du die Shift-Codes ein?

Welche Möglichkeiten gibt es, die Codes einzulösen? Du kannst die Codes entweder direkt im Spiel oder auf der offiziellen Borderlands Shift-Website einlösen. Im Spiel gehst du dazu im Shift-Menü auf den Reiter „Belohnungen“. Alternativ kannst du dich auf der Website mit deinem Gearbox-Konto anmelden und die Codes im Feld „Code-Einlösung“ eingeben.

Nachdem du die Codes eingegeben hast, erhältst du die goldenen Schlüssel im Spiel. Diese Schlüssel kannst du nutzen, um Truhen in verschiedenen Bereichen wie Belton’s Bore, The Launchpad, Carcadia oder The Lockaway zu öffnen.

Warum sind diese Shift-Codes wichtig?

Was macht diese Codes so besonders? Diese Shift-Codes sind besonders willkommen, da einige der besten legendären Waffen von Borderlands 4 mittlerweile nicht mehr zugänglich sind. Diese waren ursprünglich über Twitch-Drops in den frühen Tagen des Spielstarts verfügbar. Auch wenn die aktuellen Codes nicht für diese speziellen Waffen eingelöst werden können, bieten sie dennoch die Chance auf gleichwertig wertvolle Beute.

Es ist jedoch kein Grund zur Sorge, wenn du die aktuellen Codes verpasst. Randy Pitchford teilt regelmäßig neue Codes, sodass es künftig weitere Gelegenheiten geben wird. Dennoch ist es eine gute Idee, die Augen offen zu halten, denn viele Codes sind nur für kurze Zeit einlösbar.

Ein kurzer Blick auf Borderlands 4

Was erwartet dich in Borderlands 4? Borderlands 4, veröffentlicht am 12. September 2025, ist ein Action-Rollenspiel, das dir das typische Loot-Shooter-Erlebnis in einer nahtlosen Welt bietet. Du erkundest die antike Welt von Kairos, führst die lokale Widerstandsbewegung an und suchst nach verborgenen Schätzen.

Das Spiel bietet eine Vielzahl neuer Fahrzeuge und Fortbewegungsmittel, darunter einen Greifhaken, und kann sowohl alleine als auch im Koop-Modus mit bis zu drei weiteren Spielern gespielt werden. Die Geschichte spielt sechs Jahre nach den Ereignissen des Vorgängerspiels und bringt sowohl neue als auch bekannte Charaktere zurück.

Was hältst du von den neuen Shift-Codes? Lass es uns in den Kommentaren wissen!