Neue SHiFT-Codes für Borderlands 4 – jetzt Goldene Schlüssel sichern!

Gearbox Software hat kürzlich drei neue SHiFT-Codes für Borderlands 4 veröffentlicht, die du bis zum 26. Oktober 2025 einlösen kannst. Diese Codes bieten dir jeweils einen Goldenen Schlüssel, den du in den Goldenen Truhen in Kairos verwenden kannst, um hochwertige Beute zu ergattern. Da die Beute, die du aus den Truhen erhältst, auf dein Level abgestimmt ist, kannst du die Schlüssel jederzeit während deines Spiels nutzen, sei es für Upgrades während eines Durchgangs oder um beeindruckende Endgame-Ausrüstung zu erhalten.

Wie löse ich die SHiFT-Codes ein?

Wo kann ich die SHiFT-Codes verwenden? Du kannst die SHiFT-Codes ganz einfach auf der offiziellen SHiFT-Website einlösen, die mit deinem Spielkonto verknüpft ist. Sobald die Codes eingelöst sind, bleiben sie dauerhaft an dein Konto gebunden. Selbst wenn du momentan nicht vorhast, Borderlands 4 zu spielen, lohnt es sich, die Codes dennoch einzulösen, um sie später zu nutzen.

Aktuelle SHiFT-Codes für Borderlands 4

Welche SHiFT-Codes sind derzeit aktiv? Neben den drei neuen Codes gibt es noch einige weitere aktive Codes, die dir verschiedene Belohnungen bieten. Hier ist eine Liste der aktuell gültigen SHiFT-Codes:

JZFTT-SSTC3-5FTT5-J3TB3-JSB9S – 1 Goldener Schlüssel

BZ6TT-JBWKB-KX3BK-BJT3T-5FS63 – 1 Goldener Schlüssel

3Z6T3-CTWWB-KX3BW-3B3BT-SWBSB – 1 Goldener Schlüssel

JS63J-JSCWJ-CFTBW-3TJ3J-WJS5R – Break Free Pack

JZ6BJ-SBR5J-WF3BK-BT3BB-TX9HB – Amons Kultklassiker-Skin

TZXT3-XJXCB-CXBJW-BTTJT-9SK6B – Rafas Ersparnis-Retter-Skin

J96JT-BCXKT-C6JJ5-JTJBB-BZTXJ – Harlowes Maliwannabee-Skin

BZ6JJ-CB6CT-WXJJW-3TT3B-56FZ5 – Vex‘ Massenmarken-Appeal-Skin

3S6BB-ZXT93-KRT3W-BT3T3-JW6TZ – Gourd Your Loins Kopf und Hex Appeal-Skin

Was bringt die Zukunft für Borderlands 4?

Welche Veränderungen sind in Borderlands 4 zu erwarten? Während Gearbox weiterhin regelmäßig neue SHiFT-Codes veröffentlicht, konzentriert sich das Entwicklerteam auch darauf, das Spiel durch neue Inhalte und Patches zu verbessern. Kürzlich wurde ein Update veröffentlicht, das den übermächtigen Krit-Messer-Build abgeschwächt hat, was in der Community für Diskussionen sorgte. Es ist zu erwarten, dass in den kommenden Monaten weitere Balance-Änderungen folgen werden.

Die Welt von Borderlands 4 bleibt also lebendig und in ständiger Entwicklung. Nutze die Gelegenheit, die aktuellen SHiFT-Codes einzulösen und dich auf spannende neue Inhalte zu freuen!

Was hältst du von den neuen SHiFT-Codes und den Änderungen in Borderlands 4? Teile deine Meinung in den Kommentaren!