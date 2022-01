All of Us Are Dead: Wird es eine 2. Staffel zur neuen Zombie-Serie bei Netflix geben?

© Netflix – „All of us are Dead“

Fans von Zombie-Serien erhalten bei Netflix Nachschub: Nach Squid Game kündigt sich mit All of Us Are Dead ein neuer Horror-Serienhit aus Korea an, der bereits zum Start am 28. Januar 2022 im Sturm die Top Ten der Netflix-Charts erobert. Wir sagen euch, worauf man sich bei der neuen Zombie-Serie freuen darf, die bereits mit dem ersten Trailer zeigt, dass hier nicht mit Action und Brutalität gespart wurde.

Worum geht es in All of Us Are Dead?

Im Zentrum steht eine Gruppe von Schülern an einer High School in Südkorea, die sich plötzlich in eine verzwickte Lage befinden: Plötzlich bricht ein Zombie-Virus im Labor des Naturkundelehrers aus und verwandelt sämtliche Schüler und Lehrer in gefährliche und beiss wütende Untote.

Mittendrin befindet sich eine Handvoll Schüler, die sich zufällig gerade auf der Schultoilette befinden, als plötzlich das Chaos ausbricht und blitzschnell um sich greift. Gefangen in einem winzigen Raum versuchen sie einen Weg nach draußen zu erkämpfen, um nicht selbst als tollwütiger Infizierter zu enden. Ein unbeschreiblicher Kampf ums Überleben beginnt.

Besetzung: Der Cast der Horror-Serie All of Us Are Dead

Die blutrünstig und ziemlich brutale Zombie-Serie „All of Us Are Dead“ (Originaltitel: Jigeum Uri Hakgyoneun) umfasst 12 Episoden und basierend auf einem gleichnamigen Webtoon von Joo Dong-geun, der zwischen 2009 und 2011 einen riesigen Erfolg feierte. Grund genug für Netflix, eine Serie mit Drehbuchautor Chun Sung-il und den Regisseuren J.Q. Lee und Kim Nam-su zu entwickelt.

Der Cast setzt sich aus bekannten und gefeierten Schauspielern zusammen:

Yoon Chan-young

Cho Yi-hyun

Lee Yoo-Mi

Park Ji-hu

Lomon

Yoo In-soo

Lim Jae-hyeok

All of Us Are Dead: Wird es eine 2. Staffel geben?

Der neue Zombie-Horror feiert weltweit einen riesigen Erfolg bei Netflix. Wer das ganze Wochenende damit verbracht hat, alle 12 Folgen am Stück zu sehen, dem stellt sich recht bald die Frage: Wird es eine 2. Staffel geben?

„Ich kann gar nicht glauben, wie viel Zuspruch die Serie aus so vielen Ländern der Welt bekommen hat, ich bin so dankbar. Ich denke, das wird eine große Erleichterung für alle Schauspieler und Mitarbeiter sein, die sich zwei Jahre lang diesem Projekt gewidmet haben“, meinte der Serien-Macher in einem Interview.

Bislang haben sich weder Netflix noch die Macher für eine Verlängerung ausgesprochen, erste Details hierzu dürften aber nicht mehr allzu lang auf sich warten.

