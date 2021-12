Netflix fügt auch zu Beginn des neuen Jahres im Januar wieder einige neue Filme, Serien und Dokumentationen hinzu. Die komplette Liste aller Neuheiten, die sich im nächsten Monat bei dem Streamingdienst einfinden, könnt ihr hier nachlesen.

Januar 2022 bei Netflix: Alle neuen Filme und Serien

Als Highlights im neuen Monat dürfen wir uns passend zum 20. Jubiläum auf die komplette Harry Potter-Reihe mit allen Kinofilmen rund um den Zauberlehrling von Hogwarts einschließlich der zwei Kinofilme der Prequel-Reihe Phantastische Tierwesen freuen. Wer also vor dem Kinostart von Teil 3 noch einmal die Vorgänger sehen möchte, hat die Chance dazu.

Darüber hinaus erhalten Fans der Serie Snowpiercer mit der 3. Staffel Nachschub und Squid Game-Fans dürfen sich eine neue Serie aus Korea freuen: All of Us Are Dead handelt von einer Gruppe von Studenten, die gegen eine Zombie-Invasion kämpft. Spielefans kommen mit der 2. Staffel der Anime-Serie DOTA: Dragon’s Blood auf ihre Kosten, nicht zu vergessen mit der Pokémon Master Journeys: The Series.

Welche Serien und Filme noch neu ins Netflix-Programm finden, haben wir in der Übersicht zusammengefasst.

1. Januar: Plan Coeur – Der Liebesplan (Staffel 3)

5. Januar: Rebelde – Jung und rebellisch

6. Januar: Der Club (Teil 2)

10. Januar: Undercover (Staffel 3)

13. Januar: Chosen

13. Januar: The Journalist

14. Januar: After Life (Staffel 3)

14. Januar: Archive 81

14. Januar: The House

15. Januar: The Office (Staffel 1-9)

19. Januar: El marginal (Staffel 4)

21. Januar: Ozark (Staffel 4, Teil 1)

21. Januar: Sommersaison

25. Januar: Snowpiercer (Staffel 3)

26. Januar: The Sinner (Staffel 4)

28. Januar: Feria: Dunkles Licht

28. Januar: In from The Cold

28. Januar: The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window

noch ohne Termin:

All of Us Are Dead

Yeh Kaali Kaali Ankhein – Diese schwarzen Augen

1. Januar: Harry Potter und der Stein der Weisen

1. Januar: Harry Potter und die Kammer des Schreckens

1. Januar: Harry Potter und der Gefangene von Askaban

1. Januar: Harry Potter und der Feuerkelch

1. Januar: Harry Potter und der Orden des Phönix

1. Januar: Harry Potter und der Halbblutprinz

1. Januar: Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 1

1. Januar: Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 2

1. Januar: Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind

1. Januar: Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen

1. Januar: Our Idiot Brother

3. Januar: 3 Engel für Charlie

5. Januar: Vier Gäste

6. Januar: Die Einöde

7. Januar: Mother/Android

7. Januar: 2040 – Wir retten die Welt!

11. Januar: Der Ursprung der Welt

12. Januar: How I Fell in Love with a Gangster

13. Januar: Photocopier

14. Januar: Copshop

14. Januar: El comediante

20. Januar: The Royal Treatment

21. Januar: Babamın Kemanı – Die Geige meines Vaters

21. Januar: München – Im Angesicht des Krieges

23. Januar: John Wick: Kapitel 3

28. Januar: Home Team

7. Januar: Hype House

18. Januar: Der Puppenspieler: Auf der Jagd nach dem ultimativen Betrüger

19. Januar: Finger weg! (Staffel 3)

19. Januar: Heavenly Bites: Mexico

20. Januar: Asien um Mitternacht: Essen · Tanzen · Träumen

25. Januar: Neymar: Das vollkommene Chaos

27. Januar: Reingelegt!

28. Januar: Getting Curious with Jonathan Van Ness

noch ohne Termin:

Ich bin Georgina

6. Januar: DOTA: Dragon’s Blood (Staffel 2)

28. Januar: The Orbital Children

4. Januar: Action Pack

7. Januar: Johnny Test (Staffel 2)

14. Januar: Riverdance: Ein animiertes Abenteuer

18. Januar: Mighty Express: Zugprobleme

21. Januar: Ein Mädchen namens Lay Lay

25. Januar: Ada Twist (Staffel 2)

28. Januar: Angry Birds: Verrückter Sommer

28. Januar: Pokémon Master Journeys: The Series