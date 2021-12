Netflix: Welche Filme und Serien verschwinden im Dezember 2021 aus dem Programm?

Neue Inhalte kommen bei Netflix hinzu …

… einige Filme & Serien verlassen die Plattform im Dezember aber auch

Unsere Liste zeigt, welche Inhalte verschwinden

Das Angebot des Streaming-Anbieters Netflix verändert sich ständig. Während monatlich neue Filme, Serien und Dokus in das bestehende Programm aufgenommen werden, müssen ab und an auch einige Inhalte weichen. Wir verraten euch, welche Filme und Serien im Dezember 2021 aus dem Programm von Netflix verschwinden werden und damit bald nicht mehr verfügbar sind.

Dezember 2021: Welche Serien und Filme verschwinden?

Der Streaming-Anbieter bietet regelmäßig neue Filme und Serien an, allerdings verschwinden gleichzeitig auch einige Inhalte aus dem Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln und euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime Video, Sky, Disney Plus, Maxdome oder Co. anlegen.

Im Dezember 2021 entfernt Netflix Inhalte wie „Independence Day“, „Willkommen bei den Hartmanns“ sowie zahlreiche Serienhit wie zum Beispiel die Fantasy-Dramaserie „Vampire Diaries“ sowie sieben Staffeln der Comedyserie „Family Guy“ aus dem Angebot, ihr habt also nur noch kurze Zeit, um euren Lieblingsfilm oder eure Lieblingsserie über Netflix zu schauen.

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die in den kommenden Tagen aus dem Programm von Netflix verschwinden werden. Ihr solltet euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr dieses Inhalte vorher noch anschauen möchtet!

Bald nicht mehr auf der Streaming-Plattform

Diese Filme und Serien sind nur noch für kurze Zeit im Dezember 2021 verfügbar:

Lost & Found Music Studios – 3. Dezember (Staffel: 1-2)

– 3. Dezember (Staffel: 1-2) Willkommen bei den Hartmanns – 3. Dezember

– 3. Dezember 127 Hours – 4. Dezember

– 4. Dezember From Hell – 4. Dezember

– 4. Dezember Independence Day – 4. Dezember

– 4. Dezember The Watch – Nachbarn der 3. Art – 4. Dezember

– 4. Dezember Alles Routine – 4. Dezember

– 4. Dezember Bob’s Broken Sleigh – 5. Dezember

– 5. Dezember Geheimes Kuba – 7. Dezember (Staffel: 1)

– 7. Dezember (Staffel: 1) Mariah Carey’s Merriest Christmas – 8. Dezember

– 8. Dezember Piers Morgan im Interview: Serienmörder – 9. Dezember (Staffel: 1)

– 9. Dezember (Staffel: 1) Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger – 11. Dezember

– 11. Dezember Road to Perdition – 11. Dezember

– 11. Dezember Darker than Black – 13. Dezember (Staffel: 1-2)

– 13. Dezember (Staffel: 1-2) Hjørdis – 14. Dezember (Staffel: 1)

– 14. Dezember (Staffel: 1) Ice Fantasy – 14. Dezember (Staffel: 1-2)

– 14. Dezember (Staffel: 1-2) Die echten Narcos – 14. Dezember (Staffel: 1)

– 14. Dezember (Staffel: 1) Crazy, Lovely, Cool – 14. Dezember (Staffel: 1)

– 14. Dezember (Staffel: 1) We Bare Bears – Bären wie wir – 14. Dezember (Staffel: 1-4)

– 14. Dezember (Staffel: 1-4) Sons of the Caliphat – 14. Dezember (Staffel: 1-2)

– 14. Dezember (Staffel: 1-2) Fifty – 14. Dezember (Staffel: 1-2)

– 14. Dezember (Staffel: 1-2) On the Real – 14. Dezember (Staffel: 1)

– 14. Dezember (Staffel: 1) Adventure Time – Abenteuerzeit mit Finn und Jake – 14. Dezember (Staffel: 1-9)

– 14. Dezember (Staffel: 1-9) Clarence – 14. Dezember (Staffel: 1-3)

– 14. Dezember (Staffel: 1-3) Steven Universe – 14. Dezember (Staffel: 1-5)

– 14. Dezember (Staffel: 1-5) Die fantastische Welt von Gumball – 14. Dezember (Staffel: 1-6)

– 14. Dezember (Staffel: 1-6) Toradora! – 14. Dezember (Staffel: 1)

– 14. Dezember (Staffel: 1) Agent – 14. Dezember (Staffel: 1)

– 14. Dezember (Staffel: 1) Sonic Boom – 14. Dezember (Staffel: 1-2)

– 14. Dezember (Staffel: 1-2) Love @ Seventeen – 14. Dezember (Staffel: 1)

– 14. Dezember (Staffel: 1) Lion Pride – 14. Dezember (Staffel: 1)

– 14. Dezember (Staffel: 1) Jojo’s World – 14. Dezember (Staffel: 1)

– 14. Dezember (Staffel: 1) Single Ladies Senior – 14. Dezember (Staffel: 1)

– 14. Dezember (Staffel: 1) Attention, Love! – 14. Dezember (Staffel: 1)

– 14. Dezember (Staffel: 1) Liebe nach Maß – 14. Dezember (Staffel: 1)

– 14. Dezember (Staffel: 1) Zeitlose Liebe – 14. Dezember (Staffel: 1)

– 14. Dezember (Staffel: 1) Marry Me, Or Not? – 14. Dezember (Staffel: 1)

– 14. Dezember (Staffel: 1) Pretty Little Liars – 14. Dezember (Staffel: 1-7)

– 14. Dezember (Staffel: 1-7) Störenfried Schicksal – 14. Dezember (Staffel: 1)

– 14. Dezember (Staffel: 1) The King of Romance – 14. Dezember (Staffel: 1)

– 14. Dezember (Staffel: 1) Way Back Into Love – 14. Dezember (Staffel: 1)

– 14. Dezember (Staffel: 1) La Mante – 14. Dezember (Staffel: 1)

– 14. Dezember (Staffel: 1) Die Ollie & Moon Show – 14. Dezember (Staffel: 1)

– 14. Dezember (Staffel: 1) Grand Budapest Hotel – 18. Dezember

– 18. Dezember Kill Bill – Volume 2 – 21. Dezember

– 21. Dezember Snow White and the Huntsman – 29. Dezember

– 29. Dezember Homemade – 30. Dezember (Staffel: 1)

– 30. Dezember (Staffel: 1) Oddbods Cartoon – 31. Dezember (Staffel: 1-4)

– 31. Dezember (Staffel: 1-4) La Trêve – 31. Dezember (Staffel: 1-2)

– 31. Dezember (Staffel: 1-2) Transformers: Prime – 31. Dezember (Staffel: 1-2)

– 31. Dezember (Staffel: 1-2) Vexed – 31. Dezember (Staffel: 1-2)

– 31. Dezember (Staffel: 1-2) Vampire Diaries – 31. Dezember (Staffel: 1-8)

– 31. Dezember (Staffel: 1-8) Save Me – 31. Dezember (Staffel: 1-2)

– 31. Dezember (Staffel: 1-2) New Girl – 31. Dezember (Staffel: 1-7)

– 31. Dezember (Staffel: 1-7) 24 – Twenty Four – 31. Dezember (Staffel: 1-8)

– 31. Dezember (Staffel: 1-8) Familiy Guy – 31. Dezember (Staffel: 1-7)

– 31. Dezember (Staffel: 1-7) How I Met Your Mother – 31. Dezember (Staffel: 1-9)

– 31. Dezember (Staffel: 1-9) Labaule & Erben – 31. Dezember (Staffel: 1)

– 31. Dezember (Staffel: 1) Kleine Prinzessin – 31. Dezember (Staffel: 1-4)

– 31. Dezember (Staffel: 1-4) Prison Break – 31. Dezember (Staffel: 1-5)

– 31. Dezember (Staffel: 1-5) Sons of Anarchy – 31. Dezember (Staffel: 1-7)

– 31. Dezember (Staffel: 1-7) Storage Hunters – 31. Dezember (Staffel: 1-3)

– 31. Dezember (Staffel: 1-3) Young Justice – 31. Dezember (Staffel: 1-4)

– 31. Dezember (Staffel: 1-4) Der Prinz von Bel-Air – 31. Dezember (Staffel: 1-6)

– 31. Dezember (Staffel: 1-6) Die Abenteuer von Chuck und seinen Freunden – 31. Dezember (Staffel: 1-2)

Hinweis: Diese Liste wird von uns im Laufe des Monats regelmäßig aktualisiert und erweitert.

Wir werden euch hier auf PlayCentral.de natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme und Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Außerdem weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass wir keine Vollständigkeit dieser Liste garantieren können, da sich an den Inhalten, die aus dem Angebot entfernt werden, jederzeit etwas ändern kann.

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist.

Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.