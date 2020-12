Animal Crossing: Neue Bastelanleitungen und Items im Dezember

Weihnachten steht vor der Tür und damit auch die neuen Inhalte in Animal Crossing: New Horizons. Doch nicht nur zum Spielzeugtag am 24. Dezember erwartet euch Festtagsstimmung. Schon jetzt könnt ihr auf einige neue Gegenstände und Features zugreifen, die euch die Weihnachtszeit versüßen sollen.

Animal Crossing: New Horizons im Dezember

In einem neuen Trailer hat uns Nintendo die Dezember-Neuzugänge offenbart, die die Stimmung der Winterliebhaber steigen lassen sollte. Denn neben dem neuerlichen Schneegestöber auf eurer Insel, das euch das Schneemann bauen ermöglicht, gibt es natürlich wieder neue Tiere zu fangen und ein neues Event am Heiligabend – den Spielzeugtag.

Was ist der Spielzeugtag? Am 24. Dezember wird mit dem Spielzeugtag das Weihnachtsfest in ACNH gefeiert, bei dem euch Chris das Rentier als Weihnachtsmannalternative besucht. Außerdem könnt ihr an diesem Tag Geschenke mit euren Inselbewohnern austauschen.

Hinzu kommen einige Stimmungsheber wie Festtagskleidung oder ein Weihnachtsmann-Outfit und die passende saisonale Items in Form von weihnachtlichen Möbeln und festlicher Deko, die ihr auch selbst herstellen könnt.

ACNH stimmt euch mit weihnachtlichen Outfits und Möbeln auf den Spielzeugtag ein.

© Nintendo

Neue Gegenstände und Bastelanleitungen

Insgesamt gibt es 13 neue Rezepte, die ihr in den Ballons, die über eurer Insel schweben, finden könnt, indem ihr sie mit eurer Schleuder abschießt. Melinda gibt euch wie gewohnt eines zu Beginn eurer Spielsession.

Wie stelle ich die Weihnachtsdeko her? Dafür müsst ihr ganz einfach an den Bäumen schütteln und schon fallen kunterbunte Weihnachtskugeln heraus, mit denen ihr Schmuck für Insel herstellen könnt. Um alle Bastelanleitungen in die Tat umsetzen zu können, müsst ihr folgende Kugeln finden:

36 Rotschmuck

43 Blauschmuck

42 Goldschmuck

Zum Ende des Jahres wird in „Animal Crossing: New Horizons“ außerdem noch Silvester gefeiert, das in einem separaten Event stattfinden wird.